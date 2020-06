O video de Gianna está a correr mundo. Numa entrevista, a mãe disse que não disse a verdade à menina, apenas contou que o pai morreu porque "não conseguia respirar". "Tenho saudades do meu pai", confessou Gianna.

"O meu pai mudou o mundo", diz a filha, de 6 anos, de George Floyd

O video de Gianna, a filha de seis anos de George Floyd, brutalmente assassinado num ato de racismo por um polícia nos EUA a dizer: "O pai mudou o mundo" às cavalitas de Stephen Jackson, antigo jogador da NBA e melhor amigo de Floyd, está a correr mundo.

A pequena Gianna não sabe a verdade sobre a morte do seu pai, contou a mãe Roxie Whashington, com a filha ao lado, numa entrevista à estação de televisão ABC News, no passado dia 4. Roxie Whashington não teve coragem de lhe contar, por Gianna ser tão pequenina. "Ela não sabe o que se passou. EU disse-lhe que o pai morreu 'porque não conseguia respirar'".

"E Gianna disse-me. eu ouço-os. Eu ouço-os a dizer o nome do meu pai".

Durante a entrevista Gianna revela o que gostaria de ser 'quando for grande': "Gostaria de ser média. Quero cuidar das pessoas". E um pouco envergonhada pelas câmaras de televisão confessa que tem "saudades" do pai. "Ele está sempre a brincar comigo", conta a menina.

Ao seu lado, a mãe acrescenta. "Ela não precisava de brincar com mais ninguém por o papá passava o dia todo a brincar com a sua bebé. Ele amava a sua pequenina".

Milhares em protesto no Luxemburgo contra o racismo Milhares de pessoas concentraram-se em frente à embaixada dos Estados Unidos no Luxemburgo para protestar contra o violento assassinato de George Floyd.

"Um homem bom"

Já na conferência de imprensa que deu no dia 2, com a filha ao lado, Roxie declarou que os policiais que mataram o marido, "no final do dia chegam a casa e ficam junto das suas famílias". A sua filha, Gianna já "não tem pai". "Ele não a verá crescer e se licenciar. Se houver um problema ela precisa do pai. E não o terá". "Ele era um homem bom e a Gianna é a prova disso", declarou a mulher de George Floyd, clamando justiça para ele.

Por todo o mundo se realizam manifestações em homenagem a George Floyd, contra o racismo e a violência policial.

