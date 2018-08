Chamas já consumiram quase 115 mil hectares de terreno, devastaram tudo à sua passagem e desalojaram milhares de pessoas.

O maior incêndio no estado da Califórnia

Chamas já consumiram quase 115 mil hectares de terreno, devastaram tudo à sua passagem e desalojaram milhares de pessoas.

O estado da Califórnia enfrenta o maior incêndio da sua história moderna, responsável pela destruição de uma área correspondente à cidade de Los Angeles: quase 115 mil hectares de terrenos, árvores, casas, automóveis e outras estruturas, desalojando milhares de pessoas. Até aqui, o incêndio mais devastador no historial da Califórnia era o "Thomas" que, em dezembro do ano passado, destruíra 110.641 mil hectares de terrenos.



As autoridades chamam "Mendocino Complex" ao incêndio de enormes proporções que devastou 114.850 hectares de terrenos e, segundo o Departamento Florestal e de Incêndios na Califórnia (Calfire, na sigla inglesa), as chamas alastraram com maior facilidade nas últimas horas devido às condições meteorológicas que incluíram "clima quente e ventos fortes".

"Estamos à mercê do vento", afirmou o capitão Thanh Nguyen, porta-voz da referida entidade, desalentado pelo facto de os bombeiros terem apenas sido capazes de controlar 30% do sinistro que se estende segundo dois focos, designados Ranch e River.



Um outro incêndio na Califórnia, próximo de Redding e designado por "Carr", causou sete mortos, além de reduzir a cinzas mais de mil habitações. Na semana passada, Donald Trump declarou o estado de emergência no estado californiano de forma a que pudessem ser usados meios federais no combate contra as chamas. No total de incêndios que estão a ser combatidos por quase 14 mil bombeiros, centenas de viaturas e diversos meios aéreos, já foram consumidos mais de 200 mil hectares de terrenos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.