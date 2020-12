A nova placa de gelo tem uma superfície aproximada de 140 quilómetros quadrados.

O maior iceberg do mundo partiu-se em duas partes

Novas imagens captadas pelo satélite da Agência Espacial Europeia (ESA), Copernicus Centinel-3, registaram a separação de um enorme bloco de gelo na ponta norte do iceberg A-68A.

De acordo com uma recente declaração da ESA, um enorme bloco de gelo com 18 quilómetros de comprimento, cobrindo quase 140 quilómetros quadrados, partiu-se nessa zona. Este novo bloco de gelo, que será provavelmente chamado A-68-D, é o terceiro separação do enorme iceberg que, por sua vez, se separou da plataforma de gelo de Larsen na Península Antártica em 2017.

Devido à perda de massa que A-68A sofreu nas últimas semanas, o seu tamanho foi reduzido para 3.700 quilómetros quadrados, perdendo o seu estatuto de maior iceberg do mundo.

Recentemente, a NASA advertiu que a A-68A se aproximou perigosamente da Ilha de São Pedro, ou Geórgia do Sul, uma situação que tem suscitado alertas, uma vez que existe o risco de encalhar em águas pouco profundas e alterar completamente o ecossistema, colocando em risco as populações de pinguins e focas.

