Reino Unido

O Labour sabotado por dentro

Raquel RIBEIRO Com a purga de inúmeros militantes, "Os Ficheiros do Labour" mostram-nos como o partido conseguiu matar a sua esquerda.

Passou praticamente despercebido em todo o lado, sobretudo nos media britânicos, onde deveria ter caído como uma bomba. Mas talvez já não surpreenda: os episódios recentemente lançados pelo canal Al Jazeera, intitulados "The Labour Files" (Os Ficheiros do Labour), revelam o partido Trabalhista tomado por facções conservadoras, com ligações a elementos da extrema-direita, até, para derrotar Corbyn e os seus apoiantes. E esse é hoje o presente-futuro da política britânica.

Os três episódios (disponíveis no YouTube), intitulados "A Purga", "A Crise", e "A Hierarquia", baseiam-se numa enorme fuga de informação de emails e correspondência de dentro do Labour, desde 2016 até agora. Mostram que desde o princípio da liderança de Jeremy Corbyn se urdiu uma teia muito bem montada para o descredibilizar, a si e aos seus apoiantes, lançando-se boatos sobre homofobia e anti-semitismo, por exemplo, em inúmeras secções do partido, um pouco por todo o país. E esses boatos levaram depois a uma enorme purga.

Isto aconteceu, como demonstra a reportagem, em zonas progressistas do Reino Unido, sobretudo de classe operária (como Liverpool) ou mais liberais de esquerda (como Brighton e Hove): ou seja as alas sindicalista e de jovens liberais de esquerda, que Corbyn soube captar, foram os alvos da conspiração. Aconteceu, ironicamente, no momento de maior crescimento de militância do partido, em que milhares se inscreveram no Labour, sobretudo jovens atraídos por uma mensagem mais solidária, ecológica, contra a desigualdade e por justiça social. Isto parece continuar a acontecer agora, mesmo depois de Corbyn deixar a liderança, com inúmeros judeus ou militantes pró-Palestina, alguns com mais de 30 anos no Labour, a serem investigados, suspensos ou expulsos.

A Al Jazeera faz a ligação entre a perseguição a Corbyn e uma outra investigação da estação de televisão sobre a influência e pressões da Embaixada de Israel nos corredores da política britânica. A reportagem mostra como o Labour se tornou o palco por excelência da tensão entre duas facções de militantes judeus: o Jewish Voice For Labour (pró-Palestina) e o Jewish Labour Movement (pró-Israel). Mas também o palco das tensões na política internacional decorrentes da ocupação da Palestina por Israel. Isto depois de o partido ter adoptado uma definição de anti-semitismo que não permite a crítica ao Estado de Israel, e que converge (ou confunde) denúncias de direitos humanos em Israel com anti-semitismo tout court. Ao ponto de militantes pró-Palestina serem perseguidos ou silenciados; e de outros militantes se juntarem em protestos com grupos apoiantes de Israel, onde estavam também movimentos racistas, islamofóbicos e de extrema-direita.

Uma militante explica que "sob a liderança de Keir Starmer, o anti-semitismo passou a ser usado como uma ferramenta dentro do partido para perseguir militantes de esquerda." Outra, judia, agora expulsa do partido, diz: "Membros judeus do Labour têm 6,3 vezes mais probabilidade de serem investigados por alegações de anti-semitismo que militantes não judeus, sobretudo aqueles que escreveram sobre anti-semitismo ou militantes que criticaram o Estado de Israel. Somos todos velhos, os nossos pais são vítimas do Holocausto, a minha mãe é sobrevivente de um 'pogrom'. Como se atrevem a chamar-nos anti-semitas? E como se atrevem a dizer-nos que 'não sabemos' o que é anti-semitismo?"

É um facto que o anti-semitismo foi (e é) uma questão grave e real dentro da política britânica (e não só), e a ela o Labour não é alheio – a suspensão do antigo Presidente da Câmara de Londres, Ken Livingstone, é disso exemplar. É também um facto que Corbyn sempre foi militante pela causa palestiniana e, portanto, calá-la é também calar a esquerda dentro do Labour. Curiosamente, contudo, a reportagem também demonstra que, ao contrário do que a imprensa mainstream britânica foi apontando, em escândalo atrás de escândalo lançado (agora sabemos) a partir de emails de dentro do Labour, num processo de conspiração contra o seu líder, foi de facto durante a era Corbyn que mais investigações sobre anti-semitismo de militantes Trabalhistas se levaram a cabo.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

