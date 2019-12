O britânico cancelou o casamento com a namorada à distância com menos 41 anos, mas continua a ser o que mais vezes casou no país.

O homem que ia casar pela nona vez, já não casa

Ron Sheppard vai continuar a ser o homem que mais vezes casou no Reino Unido e até já está a escrever um livro sobre relacionamentos amorosos.

Diz que tem "muita experiência" no assunto, mas ao que tudo indica a prosa vai ficar-se pelo oitavo capítulo uma vez que o nono casamento do homem de 71 anos foi cancelado.

Ao jornal britânico Mirror, Sheppard, que nunca tinha visto a noiva com menos de 41 anos, assumiu que tomou a iniciativa de terminar o namoro à distância num email.

Revelou que "ela estava a esforçar-se" mas que o coração não estava certo". Acrescentou que o seu amor "estava num lugar diferente" e que, por isso, achou "que terminar fosse o mais correto a fazer, principalmente, quando não se ama".

Apesar disso, Ron ficou surpreendido com a resposta da norte-americana Rose Hans, de 30 anos. "Esperava um e-mail a suplicar para voltarmos e não o recebi. Ela disse que não podia atender chamadas", relata.

O reformado britânico já foi casado oito vezes e tem oito filhos. O primeiro casamento foi em 1966, quando tinha 19 anos. O mais longo durou 12 anos, enquanto o mais curto durou apenas 10 meses.