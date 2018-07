Pablo Casado ganhou a liderança do Partido Popular com um discurso muito mais à direita do que a vice-presidente do último governo do PP, Soraya Sáenz de Santamaría. O antigo chefe de gabinete de José María Aznar pretende o rearmamento ideológico do partido para conseguir derrotar os socialistas, mas sobretudo para evitar a erosão eleitoral para o Ciudadanos.

Mundo 2 min.

O herdeiro de Aznar ganha o Partido Popular à herdeira de Rajoy

Pablo Casado ganhou a liderança do Partido Popular com um discurso muito mais à direita do que a vice-presidente do último governo do PP, Soraya Sáenz de Santamaría. O antigo chefe de gabinete de José María Aznar pretende o rearmamento ideológico do partido para conseguir derrotar os socialistas, mas sobretudo para evitar a erosão eleitoral para o Ciudadanos.

A juventude vende na política. Para concorrer com Albert Rivera do Ciudadanos, mas também com o líder do governo do PSOE, Pedro Sánchez, e com Pablo Iglesias, do Podemos, a direita rearmou-se com um líder de 37 anos. Esse rejuvenescimento fotográfico é acompanhado por um regresso à velha direita pura e dura de outros tempos. “Temos de ser todos a direita do PSOE", afirmou o novo líder, Pablo Casado, numa entrevista ao El País. "Não pode aspirar a liderar o partido alguém que não está orgulhoso do seu passado. Eu estou orgulhoso de José María Aznar, de Mariano Rajoy e de Manuel Fraga", explicitou Pablo Casado.

O novo líder teve 57% do apoio dos delegados, contra 42% da candidata derrotada, que tinha ganho as diretas do partido com 1.500 votos de diferença, mas que não teve o apoio dos outros candidatos que não passaram à segunda volta, decidida, este sábado, por 3.082 delgados do partido.

"Eu sou o candidato de quem menos gostam o Ciudadanos e a Esquerda", garantiu o novo líder. Pablo Casado prometeu uma "renovação de ideias" do principal partido da direita espanhola: a recusa da lei do aborto; a oposição ao cumprimento da lei da memória histórica que julga os crimes do franquismo; oposição às "leis de género" e à eutanásia.

O novo líder defende uma política baseada nas ideias de Deus, pátria e família. O sucessor de Mariano Rajoy à frente do PP afirma que teria procedido de uma forma diferente da usada pelo governo liderado pelo seu antecessor, na aplicação do artigo 155 , que suspendeu a autonomia da Catalunha: "Teria agido de um modo mais extenso, sem esperar pelo apoio do Ciudadanos e do PSOE". "Agora estamos na oposição e essa gentalha [os nacionalistas catalães] estão a fazer acordos com o governo em troca de não deixarem cair o PSOE".

As críticas de Casado pretendem não só atacar a gestão da sua concorrente, Sáenz de Santamaría como dizer que, se o PP tivesse sido duro e mais firme contra os independentistas, o Ciudadanos não teria ultrapassado, nas sondagens, o PP na liderança da direita espanhola.

"Se tivéssemos levantado a bandeira que a sociedade esperava", as coisas não teriam corrido tão mal para o PP, defende o novo líder. O líder mais jovem do PP defendeu, nos últimos dias da sua campanha, a ilegalização dos partidos independentistas e a suspensão do acordo de livre circulação no espaço Schengen, devido à não entrega pela justiça alemã do líder independentista, Carles Puigdemont.

Nuno Ramos de Almeida

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.