O guarda-costas que ameaça derrubar Macron

A presidência francesa está imersa numa profunda crise: um homem de confiança do presidente, responsável pela sua segurança, é acusado de criar uma espécie de milícia no Eliseu e de ter-se feito passar por polícia para espancar manifestantes no 1 de maio. Um escândalo que rebentou só agora e que ameaça ser o Whatergate de Macron.

Quem é Alexandre Benalla, responsável pela segurança de Emmanuel Macron, homem de confiança do presidente, que habita no Eliseu e que foi filmado no dia 1 de maio de 2018, a agredir uma manifestante e a espancar outro, vestido de blusão e com um capacete com viseira da polícia de choque francesa?

O seu nome não aparece no organograma oficial do Eliseu. Aliás a segurança presidencial tem um serviço policial próprio, comandando por um oficial da polícia, mas era Benella que dava aparentemente as ordens. O presidente queria oficializar a situação, criando um departamento para o efeito, em que o seu homem de confiança teria lugar. Apesar desse poder, raros eram aqueles que conheciam, fora do círculo presidencial, a existência deste "adjunto do chefe de gabinete".

Os primeiro passos políticos deste homem de 26 anos, foram dados em 2011. "Tinha cerca de 20 anos", recorda-se Eric Plummer, antigo responsável do serviço de ordem do Partido Socialista francês, "tinha feito a segurança de vários artistas. Tinha vontade, era inteligente e competente. Nós estávamos em plenas primárias socialistas, encarreguei-o da proteção de Martine Aubry. Depois coloquei-o no meu serviço de ordem durante a campanha de 2012 de François Hollande".

Trabalha pouco tempo com o deputado e dirigente socialista Arnaud Montebourg, que o despede:"Foi-me proposto como motorista pelo Serviço de Proteção das Altas Personalidades, em 2012, eu corri com ele numa semana, depois de ter cometido uma falta muito grave: provocou um acidente de carro e queria fugir do local".

Segundo o Maghreb Confidentiel, citado pelo Le Monde, Benalla terá trabalhado durante anos no grupo Velours, especializado em segurança privada e dirigida por antigos polícias. Teria sido mesmo responsável por uma filial dessa empresa em Marrocos, em outubro de 2015, que não dura muito tempo.



Em 2015, frequenta, por proposta do então primeiro-ministro François Hollande, uma formação intensiva dada por oficiais da polícia no Instituto de Altos Estudos da Segurança e Justiça. Um anos depois junta-se à campanha de Emmanuel Macron e é nomeado responsável da segurança, com o salário de 3500 euros líquidos.

Em documentos revelados por hackers, o nome de Benalla aparece a encomendar armas que disparam balas de borracha e capacetes com viseiras, semelhantes à polícia de choque. Inventa para Macron um truque à James Bond, num dos maiores comícios da campanha. Em caso de tiroteio, o púlpito em que estava o candidato recolhia e o orador ia parar por baixo do palco em que encontraria um kit de primeiros socorros e um colete anti-balas. A sua gestão da segurança na campanha notabilizou-se por uma certa agressividade: empurrou violentamente um fotógrafo que se teria aproximado demasiado do candidato presidencial. Mais recentemente, já no Eliseu, berrou repetidamente a um comissário da polícia que não teria, em seu entender, libertado de forma expedita o caminho para o Presidente da República.



Depois de meses de silêncio, o Le Monde deu a conhecer as imagem, no dia 16 de julho, em que se via Alexandre Benalla e o funcionário do partido do presidente Vicent Crase a espancar manifestantes no dia do trabalhador, a crise instalou-se no Eliseu. No dia 22 de julho, Benalla, Crase e mais três funcionários policiais suspeitos de terem querido abafar o caso foram interrogados e detidos por ordem das autoridades judiciais francesas. Está em cima da mesa a demissão do ministro do Interior Gérard Collomb, que será ouvido nesta segunda-feira no parlamento. Os trabalhos das reformas constitucionais promovidas por Macron estão adiados até ver.



