A empresa vai perder a licença de explorar auto-estradas, pagar uma multa até 150 milhões de euros e o executivo italiano exige a demissão dos seus administradores.

Mundo 3 min.

O Governo italiano vai castigar a concessionária do viaduto de Génova

A empresa vai perder a licença de explorar auto-estradas, pagar uma multa até 150 milhões de euros e o executivo italiano exige a demissão dos seus administradores.

O Governo de italiano exigiu nesta quarta-feira a demissão dos administradores da concessionária da Autoestrade per l'Italia, filial da Atlantia e responsável pela manutenção da ponte que caiu na terça-feira em Génova e que provocou a morte de, pelo menos, 37 pessoas. Também declarou que estudava a retirada das concessões que tem esta empresa e que a multa que irá aplicar pode chegar aos 150 milhões de euros.

O ministro das Infraestruturas, Danilo Toninelli, declarou numa mensagem na sua conta do Facebook que "os administradores da Autostrade per l'Italia devem demitir-se antes de mais nadas" e avançou que o Governo italiano "avançou com todos os procedimentos para a possível revogação das concessões, que detém, essa empresa e a imposição de multas até 150 milhões de euros".

"Se não são capazes de gerir as nossas auto-estradas, o Estado o fará", declarou Toninelli, que lembrou: "num país civilizado não se pode morrer numa ponte de uma auto-estrada", acusando as empresas privadas de embolsarem milhões e nada fazerem. "Os culpados têm de ser castigados. As empreses que administram as nossas auto-estradas cobram as portagens mais caras da Europa, enquanto pagam concessões a preços miseráveis. Lucram milhares de milhões, pagam poucos milhões de impostos e nem sequer realizam as obras de manutenção necessárias para as pontes e estradas", lembrou o ministro.

O líder da Liga e ministro do Interior, Matteo Salvini, usou a mesma linha de argumentação, nas suas declarações à emissora Radio 24, "uma empresa que recebe milhares de milhões de euros tem de explicar, aos italianos, qual a razão que não fez tudo o que era preciso para reinvestir parte desses lucros em segurança".

Por seu lado, a empresa Autostrade per l’Italia, filial da Atlantia, responsável pela gestão da ponte, assegurou que o viaduto estava sujeito a controlos periódicos, sujeitos às normas do país.



O diretor geral da Proteção Civil, Agostino Miozzo, declarou numa conferência de imprensa que a prioridade absoluta, neste momento, era retirar os escombros o mais depressa possível para trazer segurança à zona e evitar o risco da queda do resto do viaduto e mais estragos nos edifícios circundantes.

O Governo italiano declarou hoje o “estado de emergência” por 12 meses em Génova, onde na terça-feira a queda de um viaduto matou pelo menos 39 pessoas, e vai prestar um primeiro apoio de cinco milhões de euros. “Nós ouvimos o pedido do presidente da região e decretámos o estado de emergência por 12 meses”, declarou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, à imprensa, no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que decorreu em Génova (noroeste de Itália).

O Governo italiano também desbloqueou uma verba de cinco milhões de euros do fundo de emergência nacional, adiantou o chefe do executivo italiano. "Este é um primeiro passo do governo face a esta tragédia", comentou Conte. O executivo vai também declarar um dia de luto nacional, mas o primeiro-ministro referiu que o dia está ainda por determinar, já que o objetivo é que coincida com os funerais das vítimas.

O balanço mais recente das autoridades italianas dá conta de 39 mortos e 16 feridos. De acordo com a delegação do Governo em Génova, 37 das vítimas mortais estão já identificadas, enquanto estão a ser realizados exames de ADN a outros dois mortos. Dos 16 feridos, 12 continuam em estado grave.

O acidente ocorreu na terça-feira, cerca das 12:00 horas locais (12:00 no Luxemburgo), quando caiu um troço de cerca de 100 metros da ponte Morandi, que tem um quilómetro de longitude e uma altura de 90 metros, soterrando vários veículos. As equipas de socorro continuam no local e procuram retirar os escombros o mais depressa possível, um trabalho complicado que se prolongará durante os próximos dias, indicou a Cruz Vermelha, em comunicado.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.