Na apresentação relatório da Conferência do Futuro da Europa, Macron pediu a revisão dos tratados, Ursula von der Leyen comprometeu-se a seguir as recomendações sem demoras e “rever tratados se for preciso”. É a hora de a UE mudar na sequência do 24 de fevereiro, prometeu Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu.

Mundo 5 min.

Futuro da Europa

O futuro da União? Europeus fazem 49 recomendações e pedem reforma das instituições

Telma MIGUEL Na apresentação relatório da Conferência do Futuro da Europa, Macron pediu a revisão dos tratados, Ursula von der Leyen comprometeu-se a seguir as recomendações sem demoras e “rever tratados se for preciso”. É a hora de a UE mudar na sequência do 24 de fevereiro, prometeu Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu.

O mundo depois de 24 de fevereiro, “é um mundo muito diferente. Um mundo mais perigoso”, disse esta segunda-feira Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu (PE), na ocasião da entrega do relatório final da Conferência do Futuro da Europa. Por causa desse facto, neste 9 de maio em que a Europa assinala o seu dia (por causa da declaração Schuman de 1950) e em que a Rússia comemora o dia da vitória, Metsola sublinhou que “o papel da Europa mudou” com a invasão da Ucrânia. Por isso, disse, “não podemos perder tempo”.



Von der Leyen promete incluir recomendações no Discurso da União

Há um ano iniciou-se - após um acordo assinado por Ursula von der Leyen, o então presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e António Costa, em nome da presidência do Conselho da União - um vasto exercício de consulta aos cidadãos europeus sobre o que deveria ser o futuro da União. A iniciativa recebeu o nome de Conferência sobre o Futuro da Europa (CFE).

Depois de centenas de iniciativas espontâneas ou organizadas por várias entidades nos 27 países e quatro painéis de cidadãos e plenários, e a recolha de mais de 17 mil ideias na plataforma da CFE, o documento final com as recomendações dos cidadãos foi entregue hoje numa sessão no plenário do PE em Estrasburgo.

São 49 recomendações que versam várias questões da transição ecológica mais rápida, à necessidade de promover a inclusão social, os direitos dos migrantes e acelerar a autonomia da Europa em matéria de defesa e saúde e garantir a democracia.

Ursula von der Leyen salientou que algumas das medidas que os cidadãos pedem já estão em marcha “e que muitas podem ser começadas sem demora, incluindo as que exigem iniciar novas ações”. Como exemplo de que se compromete a agir rapidamente, a presidente da Comissão Europeia, prometeu incluí-las no seu discurso do Estado da União, em setembro, onde tradicionalmente é apresentado o programa de ação do executivo europeu para o ano seguinte.

Mais iniciativa no Parlamento e fim do voto por unanimidade no Conselho

Von der Leyen salientou que é preciso mudar as regras de tomada de decisão no Conselho Europeu: “Sempre disse que o voto por unanimidade em algumas áreas chave simplesmente não fazem sentido se queremos andar mais depressa”. O voto por unanimidade dos países é uma das questões mais complexas no Conselho Europeu, está por exemplo a atrasar neste momento a adoção do sexto pacote de sanções contra a Rússia porque a Hungria e a Eslovénia estão contra o embargo ao petróleo nos prazos que estão propostos.

Von der Leyen disse também concordar – e já foram apresentadas iniciativas nesse sentido com a Bússola Estratégica ou a União de Saúde – que a UE precisa “de ter um papel maior na saúde e na defesa, depois da experiência dos últimos dois anos”. No tema tabu da revisão dos tratados, von der Leyen não recusou pronunciar-se, mesmo que treze países já se tenham pronunciado ser contra a revisão.

“A questão é que vocês disseram-nos em que direção querem que a Europa avance. E cabe-nos agora tomar o caminho mais curto para chegar lá, quer usando os limites dos tratados, ou, certamente, mudando os tratados se tal for preciso”, disse von der Leyen, dirigindo-se aos representantes dos cidadãos em Estrasburgo.

Também Metsola referiu que é este o momento para mudar: “Estamos de novo num momento decisivo para a integração europeia e nenhuma mudança está fora dos limites. Qualquer que seja o processo requerido para chegarmos onde queremos deve ser abraçado”.

Aprofundar a aventura democrática

O presidente francês, Emmanuel Macron, que foi um dos promotores da iniciativa, quando arrancou há um ano, disse ao plenário de Estrasburgo, esta segunda-feira, que “a título de presidente do Conselho da União e como presidente da República Francesa vou velar para que este exercício não seja apenas um exercício de estilo ou um exemplo de um método mas que conduza a trabalhos práticos e que os cidadãos da Europa possam colher os frutos”. E prometeu, como responsável pela presidência do Conselho da União, que na próxima reunião de chefes de Estado e de governo, em Junho, “vamos analisar as propostas” que saíram da CFE.

Macron salientou que vai ser preciso “reformar os nossos tratados. Isso é evidente”. Por isso, tal como a presidente do PE já tinha referido no seu discurso, é necessário criar uma Convenção de Revisão dos Tratados. “É uma proposta do Parlamento Europeu e eu aprovo-a”. Uma das recomendações apresentadas no documento entregue pela CFE é a de dar ao Parlamento Europeu o direito de iniciar propostas legislativas (que neste momento é exclusivo da Comissão Europeia).

O recém reeleito presidente francês referiu ainda que as regras das instituições europeias “foram definidas há décadas e com objetivos que são hoje em dia incompletos face às atuais crises”, e salientou ser necessário trabalhar rapidamente para responder aos desejos dos cidadãos europeus que incluem também “propostas muito concretas” em matérias como o fortalecimento da democracia, da transparência, o aumento da soberania em matérias como a defesa, a saúde e a segurança alimentar e a proteção do clima e da biodiversidade.

E ainda, a resolução da crise energética “que a guerra na Ucrânia veio tornar mais evidente”, acelerando a transição para as energias renováveis e - o que é uma das apostas de Macron - o retomar da energia nuclear.

Para Macron, é necessário começar já “o aprofundamento desta aventura democrática”, que saiu da CFE. O que é preciso, rematou é “agir com determinação, avançar depressa e sonhar em grande”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.