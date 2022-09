Reformular o mercado de eletricidade, lutar contra a corrupção, proteger as gerações futuras e garantir a soberania nas matérias-primas do futuro.

O futuro da UE quando há bombas a cair na Europa

Telma MIGUEL Reformular o mercado de eletricidade, lutar contra a corrupção, proteger as gerações futuras e garantir a soberania nas matérias-primas do futuro.

Para o seu discurso anual do Estado da União, Ursula von der Leyen convidou Olena Zelenska. Sob o signo da guerra, da crise energética e da inflação, a presidente da Comissão propôs reformular o mercado de eletricidade, lutar contra a corrupção, proteger as gerações futuras e garantir a soberania nas matérias-primas do futuro.



O chamado SOTEU , uma sigla a partir da designação em inglês State of the Union (Estado da Nação), é sempre um momento solene em que a representante do executivo europeu se dirige aos eurodeputados – e ao povo de 450 milhões de europeus – para dizer onde estamos e para onde vamos. Ocorre sempre na abertura dos trabalhos parlamentares a seguir ao verão e é uma rentrée política, onde não só o que se diz, como o que se vê, dá sinais do momento presente em que a Europa vive.

Se no ano passado, no hemiciclo em Estrasburgo, os ocupantes das poltronas tinham máscaras, este ano vimos a utilização de um “dress code” (eventualmente não escrito) que levou a própria von der Leyen e várias comissárias a usarem as cores da bandeira ucraniana (o amarelo e o azulão) nas suas indumentárias.

A guerra e a necessidade de ganhar velocidade

“Nunca na sua história, esta Assembleia debateu o Estado da nossa União com uma guerra a devastar solo europeu”, disse von der Leyen, a abrir o seu longo discurso. A presidente da Comissão não está a cometer uma imprecisão histórica, esquecendo a guerra nos Balcãs, uma vez que o primeiro SOTEU foi proferido pelo português Durão Barroso, em 2010, após ter sido criado pelo Tratado de Lisboa, em 2007.

“Todos recordamos aquela manhã fatídica quase no final de fevereiro”, lembrou, “em que os europeus acordaram para um sentimento de consternação face às notícias. Chocados pela natureza ressurgente e implacável do mal”. Mas, disse, a partir desse momento, “todo o continente se mobilizou, solidário” e os europeus encontraram a coragem de fazer o que é preciso. Toda a Europa esteve à altura dos acontecimentos, com uma resposta rápida.

Von der Leyen descreveu o apoio à Ucrânia como um “sprint”, comparando com a velocidade glaciar com que “há 15 anos, no rescaldo da crise financeira, levámos anos a encontrar soluções duradouras”. Mas a Europa tem vindo a ganhar músculo e na pandemia, “bastaram algumas semanas”, para encontrar soluções.

“Este ano, porém, mal as tropas russas atravessaram a fronteira e entraram na Ucrânia, a nossa resposta foi uma só, determinada e imediata”. Com a guerra, disse Von der Leyen – sem perceber que parecia parafrasear o guru Tonny Robins do livro “Desperte o gigante que há em si – “Despertámos a força interior de que é feita a Europa”.

Um país de heróis: “Slava Ukraini!”

Se no ano passado, a UE estava a começar a controlar a pandemia e tinha acabado de aprovar os pacotes de investimento para os Planos de Recuperação e Resiliência que irão inundar os países de dinheiro fresco, este ano o futuro parece muito mais sombrio. O inverno está ao virar da esquina, com a crise dos preços da energia, a inflação galopante por resolver e uma guerra que está para durar. “Os meses que se avizinham não vão ser fáceis”, confirmou von der Leyen. Mais tarde, na sessão de perguntas e respostas, vários eurodeputados exibiram faturas com contas chorudas dos seus constituintes.

Resumindo, Ursula com der Leyen sustentou que além de bombardear e matar ucranianos “esta é uma guerra contra a nossa energia, contra a nossa economia, contra os nossos valores, enfim, uma guerra contra o nosso futuro. Uma guerra de uma autocracia contra a democracia. E hoje estou aqui, perante vós, com a convicção de que, com coragem e solidariedade, Putin será derrotado e a Europa prevalecerá”.

Sentada na primeira fila, Olena Zelenska, a mulher do presidente ucraniano - e cujo rosto se tornou quase tão conhecido como o do marido, e sobretudo depois de ter sido capa da Vogue - parecia comovida com a intervenção de Von der Leyen. “Cara Olena, foi precisa muita coragem para resistir à crueldade de Putin. Mas vocês encontraram essa coragem. E assim se ergueu uma nação de heróis”. Depois de elogiar a família Zelensky, Von der Leyen garantiu que a solidariedade com a Ucrânia será “inabalável”.

“Vocês levaram a voz do vosso povo ao mundo inteiro. E deram esperança a todos nós. Por isso, hoje queremos agradecer-vos, a vós e a todos os ucranianos”,disse, terminando a alusão à Ucrânia com um “Viva um país de heróis europeus. Slava Ukraini!”

Lição nº1: “Devíamos ter dado ouvidos a quem conhece Putin”

Num “mea culpa” da UE, Von der Leyen reconheceu que “devíamos ter dado ouvidos a quem conhece Putin”, lembramdo os avisos que caíram em saco roto de pessoas como Anna Politkovskaya, a jornalista que foi assassinada em Moscovo em 2006. Bem como, reconheceu, a todos os “nossos amigos” na Ucrânia, na Moldávia e na Geórgia e à oposição na Bielorrússia.

“Devíamos ter dado ouvidos às vozes que se levantaram no interior da nossa União — na Polónia, nos países bálticos e por toda a Europa Central e Oriental”. Mas depois deste ato de contrição, entendeu que a atuação das entidades europeias está a resultar de duas maneiras: fazendo mossa no Kremlin e ajudando Kiev.

Contas apresentadas: afundar a Rússia, reerguer a Ucrânia

A presidente da Comissão sustentou que “o setor financeiro da Rússia está de rastos”, com o corte de três quartos do setor bancário russo aos mercados internacionais. E que quase mil empresas internacionais deixaram o país.

“ A produção de automóveis diminuiu três quartos comparativamente ao ano anterior. A Aeroflot [a companhia russa de aviação comercial] está a deixar aviões em terra porque não tem peças sobresselentes disponíveis. O exército russo está a retirar circuitos integrados de máquinas de lavar louça e frigoríficos para reparar o seu equipamento militar porque já não tem semicondutores. A indústria da Rússia está numa situação crítica”, disse, garantindo que as sanções vão continuar.

Para a Ucrânia, disse a presidente da Comissão, já foram disponibilizados “mais de 19 mil milhões de euros em assistência financeira”- além do apoio militar e, garantiu, “estamos aqui para o que der e vier”, incluindo a reconstrução da Ucrânia que “exigirá recursos gigantescos”. 70 escolas na Ucrânia foram bombardeadas, deixando as crianças que recomeçam o ano letivo, sem salas de aula. Von der Leyen anunciou que vai trabalhar com Olena Zelenska para apoiar a reconstrução das escolas com o financiamento de 100 milhões de euros.

Em relação ao apoio que a UE está a dar ao país que já recebeu o estatuto de país candidato, Von der Leyen recordou que, em março, a rede elétrica ucraniana foi ligada à europeia e que a Ucrânia já está a exportar eletricidade para os países da EU. A ligação estava prevista apenas para 2024. Os direitos aduaneiros de produtos ucranianos exportados para a UE também foram suspensos. E está a ser avaliada a eliminação do “roaming” (taxas de ligações internacionais) nas chamadas entre os 27 países e a Ucrânia.

Na tarde desta quarta-feira, Ursula von der Leyen estará em Kiev para “discutir ao pormenor” com Zelensky “o acesso harmonioso da Ucrânia ao mercado único europeu”.

Impostos à energia: 140 mil milhões cobrados aos lucros excessivos

Recordando a situação energética que a UE enfrenta para o inverno, mais uma vez Von der Leyen lembrou que os países bálticos, pro receio de Putin, fizeram o que estava certo: libertaram-se da dependência dos combustíveis fósseis e investiram em massa nas renováveis e em terminais de gás natural liquefeito. Agora é a altura de “livrar toda a Europa desta dependência”.

De cada vez que um responsável da União fala, o aprovisionamento comum de gás sobe um ponto percentual. No discurso desta quarta-feira em Estrasburgo, Von der Leyen disse que “neste momento, estamos nos 84 %, valor que excede já a nossa meta”. Durante a tarde será anunciado o pacote para combater os preços da eletricidade que os ministros da Energia pediram à Comissão, na semana passada, que preparasse em velocidade recorde.

Os preços do gás aumentaram mais do que 10 vezes em relação aos pré-pandemia. “Pagar as contas ao fim do mês está a tornar-se uma fonte de ansiedade para milhões de famílias e empresas”. Mas os europeus estão a dar a volta como o caso que citou das fábricas de cerâmica em Itália que, para poupar, passaram a laborar de madrugada, quando o custo do Megawatt é mais baixo.

Von der Leyen recordou que a Comissão vai propor poupanças nos consumos, apoios aos milhões de europeus -famílias e empresas – que precisam de ajuda; um imposto sobre os lucros excessivos das empresas de energia – de renováveis e de combustíveis fósseis – que será transformado em subsídios aos cidadãos em dificuldades.

“Em tempos como os que vivemos, não é correto embolsar lucros extraordinários sem precedentes em resultado da guerra e à custa dos consumidores. É, sim, o momento de os partilhar e de os canalizar para quem mais precisa”. Segundo as contas da Comissão, mais de 140 mil milhões de euros serão arrecadados pelos 27 países para os distribuírem para quem precisa.

Novo mercado de eletricidade e banco para financiar o hidrogénio verde

Além disso, a Comissão irá trabalhar para remodelar “profunda e exaustivamente” o mercado da eletricidade da UE, o que foi fervorosamente aplaudido pelos eurodeputados. Von der Leyen lembrou o choque petrolífero dos anos 70 e como a resposta não foi inteligente. “Só alguns visionários compreenderam que o verdadeiro problema residia nos combustíveis fósseis propriamente ditos, e não só no seu preço”. Mas nem todos apostaram no cavalo errado. “A Dinamarca começou a investir significativamente em energia eólica”.

E é a abrir caminho para as renováveis que a Europa deve seguir. “Não nos foquemos apenas em encontrar soluções rápidas, mas optemos por uma mudança de paradigma, demos um salto para o futuro”. Essa mudança já está a acontecer em vários pontos do continente. Na Alemanha já há comboios regionais que funcionam a hidrogénio verde, disse, e este combustível do futuro “tem de passar de um mercado de nicho para um mercado de escala”.

Com o RePowerEU a Comissão quer duplicar o objetivo: até 2030,produzir anualmente 10 milhões de toneladas de hidrogénio renovável na União Europeia. Para o conseguir, Von der Leyen anunciou a criação de um novo banco europeu de hidrogénio.

Clima: pacto para a natureza e mais aviões para combate a fogos

Depois de a crise climática ter este verão ficado a nu, com as albufeiras vazias e os leitos dos rios à mostra, as secas e os incêndios, Von der Leyen sustenta que é preciso “trabalhar incessantemente em prol da adaptação climática e para fazer da natureza o nosso primeiro aliado”. Na conferência das Nações Unidas sobre biodiversidade, que decorrerá este ano em Montreal, e na COP27 em Sharm el-Sheikh, “a União fará pressão no sentido de um acordo mundial ambicioso para a natureza”, afirmou.

Para combater os incêndios, Von der Leyen anunciou que vai ser duplicada a capacidade europeia de combate a incêndios no decurso do próximo ano. Serão comprados dez aviões anfíbios ligeiros e três novos helicópteros para acrescentar à frota da UE.

Next Generation UE: ainda há muito dinheiro - 700 mil milhões

Do orçamento de recuperação pós-pandemia, o NextGeneration EU foram desembolsados aos Estados-membros 100 mil milhões de euros. Von der Leyen recordou que falta entregar uma fatia gigante, 700 mil milhões de euros, para alimentar “o fluxo constante de investimento” inovador para a transição verde e digital, até 2026. Mas é preciso investir bem, disse.

Na definição de Von der Leyen é preciso que o dinheiro não se escape. “Precisamos de regras orçamentais que permitam o investimento estratégico, salvaguardando simultaneamente a sustentabilidade orçamental”.

Novas regras para a governação económica vão ser apresentadas em outubro, com mais liberdade para os países, mas mais controlo dos dinheiros gastos.

BEFIT. Um novo nome para regras melhores para as PME’s

A indústria e o trabalho na UE não estão bem. Von der Leyen identificou três aspetos a melhorar: um ambiente empresarial facilitador; mão de obra com as competências certas; e acesso às matérias-primas de que a indústria europeia necessita. Muito está nas mãos das pequenas e médias empresas, disse Ursula von der Leyen, e será por isso apresentado um pacote de medidas de apoio às PME, criando um conjunto único de regras fiscais para o exercício de uma atividade empresarial, de nome BEFIT. Prometeu que será mais fácil ter uma empresa, com menos burocracia. E a diretiva de atrasos de pagamentos - que é uma espada sobre muitas empresas em dificuldades - será revista.

2023: o ano europeu da formação

Partindo da constatação que o desemprego na UE está em queda e que existem muitas vagas por preencher, von der Leyen entende que é necessário que haja mais formação para casar a oferta com a procura no mercado de trabalho. “O número de ofertas de emprego atinge um nível recorde”. Por isso, vai propor que 2023 seja o ano europeu da formação (2021 foi da ferrovia e 2022 está a ser da juventude).

Faltam enfermeiros, engenheiros, condutores de camiões, trabalhadores do turismo, técnicos em tecnologias de informação. Outro objetivo é atrair trabalhadores qualificados para a UE, facilitando o reconhecimento dos diplomas.

As terras raras e o lítio: o novo petróleo

Até 2030, e por causa da transição para a eletricidade verde e para a renovação digital, as necessidade de terras raras e lítio na UE vão quintuplicar. O acesso a estas matérias-primas vai ser crucial para os objetivos da UE. O problema é que de momento, um “único país” (ou seja, a China) controla todo o mercado. E Von der Leyen estabeleceu o paralelo de se estes novos materiais são o petróleo e o gás do futuro, a UE não pode cair na mesma asneira de ficar de novo dependente de um único país ( e novamente um regime autocrático).

Por isso, defendeu, a Europa tem que encontrar novos parceiros/fornecedores. “As novas parcerias ajudam-nos não só a reforçar a nossa economia, mas também a promover os nossos interesses e valores a nível mundial”. A curto prazo, a Comissão vai apresentar para ratificação acordos com o Chile, o México e a Nova Zelândia, estando a prosseguir negociações com dois gigantes: a Austrália e a Índia.

Fundo Europeu de Soberania para áreas chave

Além de assegurar o abastecimento destes materiais - os principais protagonistas do futuro - Von der Leyen defendeu que também é essencial a transformação destes metais. A China controla o mercado: transformando quase 90 % das terras raras e 60 % do lítio.

Para resolver crises futuras na cadeia de abastecimento, vai ser criada uma lei para garantir a segurança de matérias-primas essenciais. Esta estratégia é copiada da aliança europeia para as baterias criada há cinco anos e que fez com que, brevemente, dois terços das baterias que a Europa usa sejam produzidas no seu território.

Para garantir a independência da UE em áreas estratégicas – no ano passado descobriu-se que a Europa não tinha capacidade para produzir ventiladores ou máscaras – a Comissão vai propor a criação de um Fundo Europeu de Soberania.

Nada é garantido, nem uma rainha nem a democracia...

Nada é garantido, entende Von der Leyen, fazendo uma curiosa transição para a morte de Isabel II, “uma figura emblemática” que ajudou com o seu estoicismo a criar o respeito pelas regras internacionais. Com a guerra de Putin, disse Von der Leyen, é esse sistema que está em risco e, por isso, é preciso repensar a política externa.

“Está na hora de investir no poder das democracias, começando a fortalecer as relações com os aliados que partilham os mesmos valores” e fazer “tudo o que podermos para alargar este núcleo de democracias. A forma mais imediata de o fazermos passa pelo aprofundamento das relações e pelo fortalecimento das democracias do continente europeu”.

Acresentou ainda que a entrada dos países dos Balcãs Ocidentais, da Ucrânia, da Moldávia e da Geórgia na UE é importante para expandir esse círculo democrático ( subentendendo que é uma maneira de os retirar da esfera de influência da Rússia). A mensagem foi: “Vocês fazem parte da nossa família, o vosso futuro é connosco na União e a União não fica completa sem vocês”.

A desinformação. Pacote de Defesa da Democracia

Há várias ameaças à democracia – e os eurodeputados referiram-se mais tarde à ascensão da extrema direita na Europa, com as recentes eleições suecas e a possível vitória de Giorgia Meloni em Itália, a 25 de setembro. A desinformação é uma das mais insidiosas. E, contou Ursula Von der Leyen, já chegou aos setores académicos, dando o exemplo da Universidade de Amesterdão que encerrou recentemente um centro de investigação, alegadamente independente, que, “na verdade, era financiado por entidades chinesas. Este centro publicava alegados trabalhos de investigação sobre direitos humanos, descartando como meros "rumores" as provas da existência de campos de trabalhos forçados para uigures”.

Para lutar contra a interferência externa nas democracias europeias – que fervilha nas redes sociais, na internet e no meio académico – a presidente da Comissão anunciou que vai ser criado um Pacote de Defesa da Democracia para “detetar influências estrangeiras dissimuladas e financiamentos duvidosos”. É preciso “todos os dias lutar pelas nossas democracias. Temos de as proteger, tanto das ameaças externas como dos vícios que as corroem a partir do interior”.

Estado de Direito. A luta interna da UE contra a corrupção

“Garanto-vos que continuaremos a insistir na independência judicial. Também iremos recorrer ao mecanismo de condicionalidade para proteger o nosso orçamento”, disse a presidente da Comissão, referindo-se aos casos da Hungria e da Polónia que andam há anos a testar os limites mínimos das regras democráticas. Não durou muito esta alusão: Von der Leyen passou para a luta contra a corrupção, usando o argumento de que “para sermos credíveis quando pedimos aos países candidatos que reforcem as suas democracias, também nós temos de erradicar a corrupção interna”. Novas leis contra a corrupção, aumentando o seu alcance, serão apresentadas em 2023.

Solidariedade para com gerações futuras nos Tratados

A nível político, Von der Leyen apoiou o trabalho da Conferência sobre o Futuro da Europa (que começou por recolher através de painéis de cidadãos o que querem que seja o futuro) que deverá continuar a ser um “processo” de tomada de decisão. Anunciou ainda que, no futuro, todo o trabalho da União deverá inspirar-se num princípio muito simples: “O princípio de que não devemos prejudicar o futuro dos nossos filhos. O princípio de que devemos deixar um mundo melhor para a próxima geração”. E avançou que é a altura de consagrar este princípio de “solidariedade entre gerações futuras”, nos tratados fundadores da UE.

Embora não o tenha dito, esta é uma reivindicação de base dos movimentos juvenis de ação climática. Ou até da política europeia inscrita no Pacto Ecológico Europeu em que todos os projetos e ações têm que respeitar a regra do “não fazer mal significativo” ao ambiente.

