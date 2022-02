À medida que as tropas russas avançam para a capital Kiev, Daria e a família passaram a última noite num abrigo, enquanto decidem o que fazer nas próximas horas.

O frio de um bunker em Kiev. "As crianças não sabem o que se passa e ainda bem"

Ana Patrícia CARDOSO

Daria Mitiuk fala ao Contacto a partir de um bunker num antigo edifício da União Soviética, transformado em centro cultural. Está frio, dormiu pouco, mas não consegue parar de ver notícias e falar com a família e os amigos. Aparenta estar calma, apesar das circunstâncias.

A ucraniana de 28 anos é produtora de cinema, vive no centro de Kiev e, tal como tantos outros, ainda está em choque com os desenvolvimentos dos últimos dias. As últimas 48 horas passaram a correr e, ao mesmo tempo, "pareceram uma eternidade". Assim que teve a confirmação do avanço das tropas russas, Daria reuniu-se com a família do pai. "A prioridade era estarmos juntos. O meu pai tem outras três filhas pequenas, 6, 8 e 12 anos. Juntei-me a eles e fomos buscar a minha avó".

O plano seria ficar na cave da garagem do pai (que demorou horas a deixá-la limpa para as filhas), mas rapidamente perceberam que era demasiado fria, não aguentariam uma noite. Onde estão também está frio mas têm mais espaço e outras condições.

Daria e a família passam a noite num bunker de um centro cultural.

De volta aos carros, contactos feitos, conseguiram abrigar-se no bunker deste centro cultural, onde chegaram já na noite de quinta-feira. As crianças tentam dormir. Daria foi percebendo que sabiam muito pouco do que se estava a passar. "Os pais preferiram não contar, não sabem da Crimeia, do que pode acontecer no mundo. Sabem que temos de ficar seguros, tremem com as sirenes mas acho que ainda bem que não têm noção da verdadeira dimensão. Ou seria muito difícil explicar que podem não voltar para casa", diz a irmã em lágrimas.

Já os adultos têm diferentes cenários a considerar. "Não sabemos ainda o que vamos fazer. Trouxemos agasalhos mas não temos muita comida. Esta manhã, tentei sair com as duas irmãs mais novas mas assim que vimos o céu o alarme começou a tocar. Voltamos para dentro".



Mas Daria sabe que não aguenta muito tempo. "Quero sair, quero voltar ao meu apartamento, quero trabalhar com outros ativistas, quero falar com jornalistas sobre o que se está a passar. É pior para mim estar aqui fechada", diz.

Tiros ouvidos no centro. Blindados russos nos arredores de Kiev As forças russas tomaram esta quinta-feira o aeroporto militar Antonov, em Hostomel, nos arredores de Kiev, depois de um violento ataque com helicópteros.

A jovem é bastante ativa na comunidade jovem de Kiev e há algum tempo que se faziam preparativos para uma eventual escalada de tensão. Por exemplo, há um mês que andavam a fazer a inspeção aos abrigos da capital para verificarem condições e se estavam capazes de receber pessoas. Mas, este era sempre um cenário de "último caso", para Daria. "Não Kiev, não é possível. Sabíamos que as coisas iam piorar em Donbass, nas fronteiras. Mas aqui? Estamos na capital!", diz ainda incrédula porque rapidamente passou de uma cidade segura para "o local mais atacado do país".

Em família, há duas semanas que começaram a garantir que tinham tudo. "Temos um grupo e fizemos uma lista do essencial. Por exemplo, tratamos logo dos passaportes das crianças, que ainda não tinham", diz. Agora, serão necessários para colocar em marcha o plano da família de Daria. O plano que vai implicar uma separação.

"A minha madrasta quer atravessar já para a Polónia com as crianças e depois voar para a Turquia. Tem lá família. O meu pai vai levá-las à fronteira e volta. Ele não pode sair e eu vou ficar com ele". O presidente Volodymyr Zelensky ativou a lei marcial na Ucrânia, o que implica que todos os homens ucranianos dos 18 aos 60 anos estão proibidos de abandonar o país.

Ucrânia sozinha. "As forças mais poderosas do mundo estão a observar de longe", lamenta Zelensky "Nós defendemos o nosso Estado sozinhos", disse o presidente ucraniano esta sexta-feira, considerando que as sanções não são suficientes.

A hipótese de sair do país não está, para já, em cima da mesa. "Vivi sete anos em Paris, a fazer coisas 'cool', a viver a vida europeia. Voltei há dois anos para o meu país, a minha casa e não me imagino em mais lugar algum no mundo", diz.

Daria volta a ter segurança na voz quando fala do povo ucraniano. "Não vi pânico nas pessoas, estamos todos unidos, estamos juntos e não vamos ceder. Decidimos só falar ucraniano, estamos em constante contacto e prontos para o que aí vem". Volta a estar calma, como no início da conversa. "Estou calma porque confio no meu país".





