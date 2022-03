Hoje, o antigo tenista está a defender Kiev, de uniforme militar e uma Kalashnikov, cidade que promete proteger "até ao fim" contra o exército russo.

Guerra na Ucrânia

O ex-tenista que um dia venceu Federer e agora está a defender Kiev contra os russos

AFP Em 2013, Sergiy Stakhovsky venceu surpreendentemente o favorito Roger Federer no torneio de Wimbledon, em Londres. Hoje, o antigo tenista está a defender Kiev, de uniforme militar e uma Kalashnikov, cidade que promete proteger "até ao fim" contra o exército russo.

A sua figura esguia não mudou durante quase nove anos desde aquela noite de Verão quando o mundo o descobriu, na altura número 116 do ranking mundial de ténis, deitado no relvado de Londres, de equipamento branco, com os punhos cerrados e os olhos brilhantes.



O antigo tenista tinha acabado de protagonizar uma das maiores sensações da história do Wimbledon, ao derrotar o campeão e favorito Roger Federer.

Hoje, o traje é completamente diferente: na Praça Maïdan, no centro de Kiev devastado pela guerra, Sergiy Stakhovsky, 36 anos, caminha nestes dias com os seus 1,93 metros, rosto infantil, olhar suave e olhos azuis claros num uniforme de camuflagem bege, com uma Kalashnikov nas mãos e uma pistola no cinto.

Sergiy Stakhovsky na Praça da Independência, em Kiev. Foto: AFP

"Não estou muito à vontade com uma arma, e não sei como reagiria se tivesse de matar alguém", disse ele à AFP. "Quem me dera nunca ter de me preocupar com esse tipo de coisas".

Faz pouco mais de duas semanas que Stakhovsky regressou à Ucrânia e se juntou às brigadas territoriais, os voluntários que ajudam o exército a combater a invasão russa lançada a 24 de fevereiro.

E os ucranianos estão "firmes", assegura o antigo tenista, à medida que o exército russo se aproxima do centro de Kiev, que se torna cada vez mais tenso a cada dia que passa. Mas ele não se arrepende: "Eu sabia que tinha de ir".

Desgosto de deixar a família

No dia anterior à invasão, Sergyi Stakhovsky, um jovem reformado que tinha pendurado a sua raquete em janeiro deste ano no Open da Austrália, estava de férias no Dubai com a mulher e os três filhos de 4, 6 e 8 anos.

Na manhã seguinte, ao ver o seu país mergulhado na guerra pela televisão, foi esmagado por uma mistura de "desespero", "incerteza" e "impotência". Muitos dos seus familiares estão na Ucrânia e ele não tinha "ideia de nada, de quantas bombas os russos estavam a lançar".

Passou os três dias seguintes a recolher informações para levar as pessoas para um local seguro. Estava em estado de choque, "cheio de adrenalina", dormiu "três ou quatro horas" no total e "não comeu nada".



Stakhovsky decidiu ir para a Ucrânia e disse à sua mulher que "não queria ouvir nada" que o tentasse impedir. Depois "ela compreendeu que eu realmente não poderia fazer outra coisa", contou.

Mas a decisão deixa-o de coração partido sempre que pensa na família. "Deixar os meus filhos não é algo de que me orgulhe. Eles não sabem que estou aqui, porque quero deixá-los fora disto. Mas eu disse-lhes que voltaria em breve e já passaram 15 dias. E só Deus sabe quantos mais virão", desabafou.

Como todos os cidadãos ucranianos entre os 18 e os 60 anos, Sergyi Stakhovsky pode ser mobilizado e não pode deixar o seu país enquanto este estiver em guerra.

O ex-tenista diz que se inspira na força dos seus compatriotas para ficar, que viu alistarem-se "aos milhares" e cuja "solidariedade" elogia incondicionalmente. "Não temos escolha", insiste, porque "se não resistirmos, não temos país para viver".

De Federer a Djokovic

Stakhovsky faz duas patrulhas a pé por dia no centro de Kiev para impedir possíveis infiltrações, particularmente perto do edifício da presidência de Volodymyr Zelensky, um herói da resistência contra Moscovo. "Eu apenas patrulho, mas ele sabe o que está a fazer", disse ele, elogiando as manobras "com notável coragem" do presidente.

O antigo tenista agradece a todos aqueles que, "da Índia à América do Sul", lhe enviaram "milhares de mensagens de apoio" e o ajudam nas diversas iniciativas em prol das vítimas do conflito.

Entre eles estão "centenas" de tenistas profissionais, que não esqueceram que Sergiy Stakhovsky, classificado em 31.º lugar no mundo no auge da sua carreira, foi um dos seus porta-vozes no circuito.

Os grandes nomes da modalidade também, a começar por Roger Federer. "Disse-me que queria que a paz regressasse rapidamente e que estava a tentar ajudar as crianças ucranianas em casa ou na Suíça com a sua fundação".

A mensagem que mais lhe tocou foi a do número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, "porque ele viveu [a guerra] quando era criança e sabe exatamente o que as nossas crianças estão a passar", disse Sergiy Stakhovsky.

Por estes dias, os bombardeamentos intensificam-se em Kiev, depois de já terem causado estragos em cidades como Kharkiv (nordeste) ou Mariupol (sudeste). "É preocupante, porque ali os russos não se importam de disparar contra soldados ou crianças", lamentou o ucraniano.

