O erro histórico do ditador de Moscovo

Hugo GUEDES PINTO Madeleine Albright morreu na semana passada, aos 84 anos. Exactamente um mês antes, a 23 de Fevereiro, a antiga 'Secretary of State' escreveu a sua última análise do que estava a acontecer. O título era directo: "Putin está a cometer um erro histórico".

Quando a refugiada checa Marie Jana Korbelová foi nomeada por Bill Clinton como ministra dos Negócios Estrangeiros dos EUA, em 1997, sucederam-se as críticas da imprensa bem-pensante. Não porque Madeleine Albright (o seu nome de adulta) fosse uma mulher, e até era a primeira a ocupar o cargo; não porque ela tivesse nascido em Praga e só obtivesse a nacionalidade americana aos 20 anos de idade; mas sim porque, como ela dizia orgulhosamente, a sua filosofia era Munique – enquanto que todos os da sua geração seguiam Vietname.

Vietname para os EUA significa uma guerra inútil, sangrenta e impossível de ser ganha onde a decisão correcta teria sido ficar de fora. Em contraste, Munique refere-se aos acordos de 1938 em que as potências ocidentais tentaram, ingenuamente, contentar Hitler; a lição aqui é que, quando tens pela frente um ditador imperialista insaciável, procurar um compromisso com ele não passa de um apaziguamento fútil e o único caminho que pode evitar o desastre é o de intervir. Talvez por isso Joe Biden, durante o seu périplo pela Europa nos últimos dias, fez discursos de linguagem invulgarmente nítida recorrendo a citações de Albright: "Não quero soar filosófico, mas estamos aqui perante uma luta entre a democracia e um oligarca".

Madeleine Albright morreu na semana passada, aos 84 anos. Exactamente um mês antes, a 23 de Fevereiro, a antiga Secretary of State escreveu a sua última análise do que estava a acontecer. O título era directo: "Putin está a cometer um erro histórico". Foi escrito um dia ANTES da invasão da Ucrânia, pois Albright tinha percebido as intenções do homem que ela tinha conhecido duas décadas antes em Moscovo, um ex-espião tornado novo presidente de uma Rússia em crise, um homem que lhe pareceu nessa altura "pequeno, pálido... e tão frio que chega quase a ser reptilíneo". Um homem cujas obsessões eram (e são) restaurar o poder imperial da Rússia, enfraquecer a NATO e dividir a Europa; Putin vê a Ucrânia como mero instrumento para conseguir tudo isto. Mas o tiro pode sair pela culatra.

Tal como previa Albright há um mês atrás, a invasão assegurou que o nome de Putin viverá para sempre na infâmia, deixando a Rússia como um pária internacional, isolada estrategicamente e danificada economicamente ao mesmo tempo que o Ocidente está mais unido hoje que alguma vez nas últimas três décadas. A Europa, também ela finalmente em sintonia, obteve o empurrão que precisava para acabar com a dependência da energia russa no médio prazo. A resistência ucraniana promete tornar longa uma sangrenta guerra que também ceifa vidas russas, enquanto a NATO, ressuscitada por um novo/velho inimigo, reforça o seu flanco leste-europeu.

Vladimir Putin, tal como o seu homólogo chinês Xi Jinping, vêem o mundo como uma fotografia a preto e branco do final do século XIX: "esferas de influência" onde potências coloniais impõem a lei do mais forte dentro do seu "espaço vital". Mas os tempos são outros. Armada da sua convicção inabalável no apelo universal da liberdade e da democracia, e baseada na sua longa experiência, Madeleine Albright deixou-nos com a sua previsão de que Putin cometeu um erro histórico que vai acabar por acelerar a sua própria queda, ao mesmo tempo que fortalecerá o Ocidente. Quanto desejo que tenha razão póstuma!

