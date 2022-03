“Se a Ucrânia cair, não cai sozinha”.

Opinião Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

O Dilema

Hugo GUEDES PINTO “Estamos a pedir-vos – aliás a exigir-vos – que encerrem os céus ucranianos, a bem de milhões de pessoas na Ucrânia. Pela segurança da Europa e do mundo.”

As palavras são de Denys Shmyhal, primeiro-ministro ucraniano dirigindo-se hoje (14 de Março) ao Conselho da Europa, uma assembleia criada sobre as ruínas da II guerra mundial e que está a ponto de expulsar a Rússia do seu seio, uma medida sem precedentes.



Shmyhal proferiu algo ainda mais sinistro. “Vladimir Putin iniciou uma guerra total no centro da Europa que pode escalar até à III guerra mundial”.

Entre as duas frases provavelmente contraditórias joga-se o terrível dilema da Europa, da NATO e do mundo. Todas as opções envolvem riscos altíssimos, todas podem revelar-se catastróficas. Não há um grama de sensacionalismo em dizer que é o destino da Humanidade que está em jogo. E sejamos realistas: o ditador do Kremlin não vai parar a sua bárbara invasão antes de declarar vitória em toda linha, e também dificilmente será derrubado do poder antes disso.

Por muitos tanques russos que sejam rebocados por tratores, por heróica que seja a defesa ucraniana, a desproporção de forças é demasiado grande, logo a começar pelos meios aéreos: a Rússia tem o domínio dos ares, e isso é crucial nesta guerra. Por isso a Ucrânia faz apelos estridentes para que seja declarada uma “no-fly zone” sobre o seu território – sabe que, sem ela, a resistência tem os dias contados.

Se a Ucrânia cair, não cai sozinha. Primeiro caem as últimas aparências de uma ordem internacional baseada em regras, e as nossas esperanças num mundo melhor. Em seguida, cai a Moldávia, as antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central, e antes delas cai Taiwan, invadida pela China, que não será certamente o único exército a tomar nota que a lei da força suplanta a força da lei e que os crimes de guerra afinal compensam. Em seguida talvez comecem a cair a Lituânia, a Roménia, a Polónia, a Hungria...

Este futuro alternativo é inaceitável para o Ocidente, que não o vai tolerar. Mas o seu braço armado, a NATO, deixou bem claro que não intervirá em territórios de países não membros (o que Putin interpretou correctamente como uma luz verde para invadir). Se os caças F-35 americanos ou Mirage franceses patrulharem uma “no-fly zone” sobre a Ucrânia, a Rússia usará esse pretexto para alargar a guerra a toda a Europa. A mesma Rússia que acaba de colocar as suas forças nucleares em alerta máximo. Um conflito generalizado é impensável e indescritível. Ou não é? O Ocidente vê-se de repente impelido a escolher o melhor caminho entre a espada e a parede.

Talvez a guerra se torne um pântano para Putin, talvez as negociações sejam sérias e se chegue a um cessar-fogo, talvez a Rússia profunda se revolte. Talvez. Fornecer armas ocidentais ao exército ucraniano permite ganhar tempo precioso. Muito provavelmente, no entanto, essa terceira via vai acabar por esgotar-se e o Ocidente vai ver-se confrontado com o horrível dilema existencial: sacrificar a Ucrânia e rezar para que o horror se fique por ali? Ou tentar salvá-la, arriscando a guerra contra um ditador sentado em ogivas nucleares?

Está tudo a acontecer muito, muito depressa.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico)



Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.