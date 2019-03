O Dia Internacional da Mulher pelo mundo fora

Os posts no Twitter dos Presidente brasileiro para criticar os desfiles do carnaval estão a fazer furor. O ocupante do Palácio do Planalto agastado com os insultos a ele feita pelas multidões que participaram nos desfiles, divulgou um vídeo pornográfico de uma cena num bloco de foliões. A oposição quer que ele seja examinado por um psiquiatra.