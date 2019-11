O primeiro-ministro britânico "lamentou" hoje não ter cumprido a promessa de sair da UE a 31 de outubro, numa entrevista à Sky News.

O dia em que Boris Jonhson pediu desculpas ao Reino Unido

Pela primeira vez o primeiro-ministro britânico pediu desculpas ao Reino Unido. Numa entrevista concedida hoje à Sky News Boris Jonhson disse estar “profundamente desapontado” por não ter cumprido o prazo proposto para o Brexit a 31 de outubro, como tinha prometido.

"É algo que lamento profundamente e que foi doloroso para mim", disse ele à Sky News.

Depois de parecer disposto a dar a vida pelo cumprimento desta promessa, com garantias de que seria cumprida “a qualquer custo”, “com ou sem acordo” e que preferia estar morto numa valeta” do que pedir um adiamento do prazo, o primeiro-ministro britânico não teve outra solução senão negociar mesmo um adiamento, que ficou acordado para o dia 31 de janeiro de 2020.

Isto depois de dias loucos a preparar o acordo para o apresentar à Comissão Europeia e a negociá-lo, aceitando as alterações propostas.

Só que tudo foi em vão, pois a 19 de outubro, numa sessão extraordinária realizada a um sábado, algo que não acontecia desde a guerra das Malvinas, em 1982, a Câmara dos Comuns chumbou o acordo negociado.

A maioria nas eleições

O líder dos conservadores não teve outra alternativa a não ser pedir o adiamento. Mas agora vai tentar de novo.

“Temos um acordo e podemos aprová-lo em meados de dezembro, se atingirmos a maioria necessária no Parlamento".

Além de disse estar confiante que os britânicos estão do seu lado e lhe irão dar a maioria nas eleições de 12 de dezembro.

Mas podem os eleitores podem confiar em Boris Jonhson depois de dele quebrar sua promessa?, questionou o entrevistador.

Johnson respondeu: "Não vamos esquecer as circunstâncias em que isso aconteceu. A saída da EU foi atrasada porque o Parlamento aprovou a lei da rendição".

Não a Farage e Trump

O primeiro-ministro aproveitou a oportunidade para recordar que disse “não obrigado” à proposta de Donald Trump de assinar um pacto eleitoral com o líder do Partido do Brexit Nigel Farage .

E às criticas de Trump sobre o acordo frisou: "É um acordo que nos permite recuperar o controle de nossas fronteiras, leis e dinheiro", afirmou.

"E também nos permite estabelecer nossos próprios calendários para futuros acordos comerciais, começando com o que assinaremos com a UE e que deve ser muito simples, pois estamos em perfeito alinhamento".

Farage desiste das legislativas

Neste domingo, e no mesmo dia em que Boris Jonhson deu esta entrevista, o seu rival, o eurocético Nigel Farage anunciou que não será candidato a estas legislativas preferindo apoiar as centenas de outros candidatos do Partido do Brexit que lidera.

“Refleti muito”, afirmou em declarações à BBC Nigel Farage, que por sete vezes tentou, sem sucesso, ser eleito para a Câmara dos Comuns.

"Tento ser eleito para o Parlamento ou será que sirvo melhor a causa percorrendo todo o Reino Unido para apoiar os 600 candidatos? Decidi que a última opção é a melhor”, declarou.

À BBC Nigel Farage lembrou também que o acordo negociado pelo primeiro-ministro britânico para a saída da União Europeia não é mais do que um ‘Brexit’ favorável aos apoiantes da manutenção do Reino Unido na UE.