O controlador aéreo que deu a vida por centenas de pessoas na Indonésia

Anthonius Gunawan Agung, de 21 anos, ajudou avião a descolar e ficou dentro da torre de controlo em pleno terramoto enquanto os colegas fugiam.

Um jovem controlador aéreo indonésio, Anthonius Gunawan Agung, de 21 anos, tornou-se herói em pleno sismo com grau 7,5 na escala de Richter que devastou território da Indonésia, oferecendo a sua vida para salvar centenas de pessoas a bordo de um avião.

O piloto agradeceu mais tarde o ato de heroísmo através do Instagram: "'Batik 6231 pista 33 pode descolar'. Esta foi a sua última mensagem para mim. Obrigado por se ter mantido comigo e garantir-me a segurança até estarmos no ar. Depois, saltou da torre, partindo um braço e uma perna. Asa de honra para Anthonius Gunawan Agung, o meu anjo da guarda em Palu. Descansa em paz, companheiro. Que Deus esteja contigo", escreveu Icoze Ezoci, o piloto do avião.



Agung ajudara o aparelho a descolar e ficou dentro da torre de controlo do aeroporto de Palu enquanto os colegas fugiam face à iminência de desmoronamento do edifício. Ao saltar do quarto piso da torre, o controlador sofreu as lesões referidas pelo piloto e, enquanto esperava que um helicóptero o transportasse a uma unidade hospitalar, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O herói acabou por ser homenageado e promovido a título póstumo.



