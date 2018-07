Anteprojeto da próxima Constituição não menciona a palavra comunismo, mas os dirigentes dizem que isso não representa um abandono das suas ideias. O objetivo de um "avanço para uma sociedade comunista", presente no texto desde 1976, está perto de desaparecer.

O comunismo vai para a gaveta em Cuba?

Anteprojeto da próxima Constituição não menciona a palavra comunismo, mas os dirigentes dizem que isso não representa um abandono das suas ideias. O objetivo de um "avanço para uma sociedade comunista", presente no texto desde 1976, está perto de desaparecer.

Ficou célebre a frase de Mário Soares, em 1978, quando tomou posse o II Governo Constitucional em que o Partido Socialista se coligava, de modo informal, com o CDS. "Não se trata agora de meter o socialismo na gaveta, mas de salvar a democracia", disse. Agora, num contexto e em paragens muito diferentes, poderá ser o comunismo a ficar na gaveta, caso o anteprojeto em discussão na Assembleia Nacional de Cuba seja aprovado.

O diário El País conta que irá desaparecer o artigo 5 da Constituição em vigor desde 1976 e alvo de ligeiras mudanças em 1992 e 2002, onde se escreve como objetivo "o avanço para uma sociedade comunista", embora permaneça "o socialismo como ideologia do Estado".

Citado pela publicação espanhola, Esteban Lazo, presidente da Assembleia, rejeitou a ideia de que o desaparecimento da palavra comunismo na Constituição represente qualquer retrocesso nos princípios defendidos pelos governantes cubanos. "Não se trata de renunciarmos às nossas ideias, mas apenas que temos uma visão de um país socialista, soberano, independente, próspero e sustentável", defendeu.

A reunião da Assembleia prolonga-se até segunda-feira e prepara um referendo para aprovação da próxima Constituição onde, segundo a imprensa oficial citada pelo El País, se incluem temas como "o reconhecimento da propriedade privada e o casamento entre pessoas do mesmo sexo".

No passado mês de abril, Raúl Castro passou a presidência a Miguel Diaz-Canel, embora vá permanecer até 2021 como secretário-geral do Partido Comunista. E, num Executivo com 26 homens e oito mulheres, conforme aponta o diário espanhol, continuam figuras importantes do aparelho do partido como Bruno Rodríguez, elemento fulcral nas relações com os Estados Unidos; Leopoldo Cintra, militar muito próximo de Raúl Castro; Julio César Gandarilla, Rodrigo Malmierca e Manuel Marrero.





