Charles Sobhraj deixou hoje a prisão no Nepal, onde foi condenado a pena perpétua, para ser operado ao coração. Terá assassinado mais de 20 pessoas na Ásia, na década de 70.

Charles Sobhraj

O assassino em série "Serpente" vai ser extraditado para França

AFP Charles Sobhraj deixou hoje a prisão no Nepal, onde foi condenado a pena perpétua, para ser operado ao coração. Terá assassinado mais de 20 pessoas na Ásia, na década de 70.

Charles Sobhraj, o assassino em série conhecido como "a serpente" e condenado a prisão perpétua no Nepal, pela morte de duas turistas, deixou esta sexta-feira a prisão no Nepal, e vai ser extraditado para França, de acordo com a agência France Presse (AFP).

Sobhraj, de 78 anos, foi transferido para os serviços de imigração antes de ser deportado para a França, disse a polícia. Este cidadão francês, de origem vietnamita e indiana, é suspeito de ter assassinado mais de 20 turistas na Ásia, nos anos 70, embora as autoridades só tenham conseguido condená-lo por duas mortes, em 1975 e em 1985.

Este "serial killer" ficou conhecido como "a serpente" dada a sua capacidade de assumir várias identidades para escapar à polícia, nome também do título da série da Netflix baseada na sua vida. Também a BBC já produziu uma série sobre a vida deste homicida, com igual sucesso.

A decisão de libertar Sobhraj, que se encontra detido há 19 anos neste país, onde deveria cumprir prisão perpétua, foi tomada pelo Supremo Tribunal do Nepal na quarta-feira, dada a doença cardíaca deste francês que necessita de uma cirurgia ao coração.

A libertação estava marcada para quinta-feira, mas devido a problemas logísticos e legais acabou por ser adiada por mais um dia.

Operação ao coração

"O governo nepalês quer mandá-lo de volta o mais depressa possível. O próprio Sobhraj também quer regressar a França", declarou o seu advogado Gopal Shiwakoti Chintan, que lhe reservou o voo na Qatar Airways, das 18 horas (12.15 GMT).



O tribunal ordenou a deportação no prazo de duas semanas para França, mas ao que tudo indica será hoje realizada.

"Uma vez levado para a imigração, será decidido o que fazer a seguir. Ele tem um problema cardíaco, quer receber tratamento no Hospital Gangalal [em Katmandu]", disse o advogado de Charles Sobhraj, Gopal Shiwakoti Chintan.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Charles Sobhraj escoltado pela polícia nepalesa no julgamento em tribunal em 2014. AFP O assassino em série Charles Sobhraj à saída do tribunal e a caminho da prisão, em 2011. AFP Charles Sobhraj e o seu advogado Jacques Verges numa ida a tribunal, em Paris, em 1997, após ter regressado a França, depois de ter estado preso em Goa. AFP Charles Sobhraj, acompanhado pela sua filha, Muriel Anouk, numa ida a tribunal, em 1994, por ter fugido da prisão, em Nova Delhi, em 1986. Seria novamente apanhado e preso. AFP

Sobhraj necessita de se submeter a uma cirurgia e a libertação está em conformidade com uma lei nepalesa que prevê a libertação de prisioneiros acamados que já cumpriram três quartos da pena, disse o tribunal.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês notou que ainda não foi notificado oficialmente sobre a expulsão de Charles Sobhraj, mas que França o receberá se necessário.

Ligado a mais de 20 homicidios

Charles Sobhraj começou a viajar pelo mundo no início da década de 1970, e acabou por ir parar à capital tailandesa, Banguecoque.

Fazendo-se passar por comerciante de pedras preciosas, fazia amizade com as vítimas, frequentemente “mochileiros” ocidentais, hippies dos anos 70, para depois as drogar, roubar e assassinar.

"Ele desprezava os mochileiros, jovens pobres toxicodependentes. Viu-se como um herói criminoso", disse à AFP a jornalista australiana Julie Clarke, que o entrevistou, em 2021.

Em 1975, ficou conhecido como o "assassino do biquíni", após a descoberta do corpo de uma mulher americana numa praia de Pattaya na Tailândia. No total, as autoridades ligaram-no a mais de 20 assassinatos na Índia, Nepal e Tailândia.

"Assassino diabólico"

Preso na Índia em 1976, passou 21 anos atrás das grades, marcados por uma breve fuga em 1986, depois de ter drogado guardas prisionais. Acabou por ser recapturado no estado indiano de Goa.

Em 1997, foi libertado e regressou a Paris mas, em 2003 voltou ao Nepal, país onde ainda era procurado pelas autoridades, tendo sido apanhado e preso no distrito turístico de Katmandu.

No ano seguinte, um tribunal condenou-o a prisão perpétua pelo assassinato da turista americana Connie Jo Bronzich, de 29 anos, em 1975. Dez anos mais tarde, foi também condenado pelo assassinato de Dez anos depois, foi também condenado pela morte da viajante canadiana, Laurent Carrière, de 26 anos.

Nadine Gires, uma francesa que vivia no mesmo edifício que Charles Sobhraj em Banguecoque, disse à AFP no ano passado, que quando o conheceu, Sobhraj pareceu-lhe um homem culto e que até lhe causou boa impressão. Afinal, "além de vigarista sedutor, ladrão de turistas é também um assassino diabólico".

