Da "mochila com bens essenciais" ao "aparente estado de normalidade" há duas Austrálias no retrato dos incêndios que lavram há quatro meses consecutivos no maior país da Oceânia. O Contacto foi ouvir os relatos, em português, do "inferno" e da "acalmia". Há Sydney, Melbourne e o resto.

O apocalipse na Austrália falado em português

Ana Tomás e Teresa Camarão

Mudas de roupa, agasalhos, fraldas, máscaras de fumo,barras energéticas e garrafas de água. Catarina Barroso chegou a ter as malas à porta. A portuguesa de 41 anos preparou os kits de emergência no fim de semana em que os termómetros de Sydney registaram 45° C, de resto, a temperatura mais alta do planeta. O fogo chegou aos subúrbios da cidade. Caso o cenário volte a agravar, Catarina está pronta para deixar a casa, onde vive com o marido e os dois filhos pequenos, a qualquer momento. "Preparei uma mochila com bens essenciais. Se isto se complicar agarramos nela e vamos para a praia", explica com as chamas a três quilómetros de distância.

A 9 horas e quase 900 km de distância, em Melbourne, Rita Pinto espanta-se com a história de Sydney. "Viver na Austrália é como viver nos Estados Unidos, no sentido em que isto é tão grande que um estado parece um país", resume a jovem com menos de 30 anos que garante que, mesmo com os fogos a lavrar desde setembro, o assunto só começou a ser prato do dia quando a ameaça ali chegou, ao estado de Victoria. "Antes do fim do ano era um não assunto. Percebi pela minha mãe que se falava mais dos fogos na Europa do que cá", relata no sentido oposto da conterrânea que dorme em sobressalto nos arredores da maior cidade australiana. "Tenho a sensação que as pessoas estão mal informadas e não querem saber do assunto até atingir quem lhes está mais próximo. Ao contrário do que acontece em Portugal. As minhas amigas australianas ficaram impressionadas por eu saber mais que elas sobre isto e só começaram a interessar-se com as imagens do resgate dos coalas a surgirem no Instagram e os mealheiros que a maior parte das lojas pôs à porta para doações".

"É fácil esquecer o que está a acontecer"

Rita falou ao Contacto, menos de 24 horas antes da qualidade do ar em Melbourne se ter agravado esta terça-feira para "níveis severos" devido ao aumento do fumo provocado pelos incêndios no leste na região. Tal como aconteceu em Sydney em plena época das festas, os serviços meteorológicos emitiram o alerta com a aproximação da nuvem de poluição atmosférica. Nem o Open da Austrália escapou. A fase de qualificação da primeira grande prova do circuito mundial de ténis foi adiada com a organização a referir-se "à má qualidade do ar". Os sindicatos do Estado de Victoria aconselharam os trabalhadores a evitar qualquer atividade ao ar livre. Já tinha acontecido antes. "Fumo sim, às vezes há fumo mas parece impossível o fogo chegar cá. O mais próximo, a 260 km, foi nos primeiros dias de janeiro. Nunca me senti insegura em Melbourne, mas já houve dias assustadores", recorda. "O fumo estava tão intenso que as ruas ficaram desertas e as minhas roupas cheiravam tão mal que parecia que tinha estado na frente de fogo. A questão é que foi tudo tão rápido que é muito fácil esquecer o que está a acontecer".

O clima "sem estações intermédias" ajuda a explicar o fenómeno. "Estamos em pleno verão e eu estou de casaco comprido porque lá fora estão 18°C. Há dois dias estavam 30°C. Há uma onda de calor em todo o território e disso há grandes dúvidas mas a verdade é que Melbourne é uma espécie de oásis no meio do caos", justifica a jovem que trocou Portugal pela Austrália há dois anos. Apesar do aparente "estado de despreocupação", Rita não esquece o dia em que "no espaço de dez minutos o céu ficou negro". Esteve próxima dos incêndios, naquele 31 de dezembro que abriu noticiários em todo o mundo com a imagem de centenas a refugiarem-se nas praias da península de Mornington. "Saímos da cidade para visitar a zona das praias que fica a meia hora daqui. O tempo estava tão esquisito que tu não sabes se é o tempo a influenciar os fogos se são os fogos a influenciar o tempo", recorda. "Antes disso tínhamos estado noutra zona costeira, chamada Lorne. Tivemos um dia normal e tranquilo. No dia seguinte, cancelaram um festival de música. Não é difícil, saindo de Melbourne, lidar com os impactos dos incêndios", esclarece. "Foi por essa altura que, mesmo internacionalmente, se voltou a olhar para os fogos com preocupação".

A 31 de dezembro centenas refugiaram-se nas praias para fugir às chamas. Rita Pinto estava perto. Recorda o dia de calor extremo em que "não sabes se é o tempo a influenciar os fogos ou se são os fogos a influenciar o tempo". Foto: AFP

"Ar irrespirável"

Em Sydney a situação é diametralmente diferente. A zona da capital de Nova Gales do Sul é uma das mais fustigadas pelos incêndios florestais. Dos 133 fogos continuam a lavrar, mais de 50 estão por controlar e nem a chuva abranda o cenário que esta sexta-feira voltou a descontrolar-se com as frentes de fogo a unirem-se numa imagem aterradora. "No domingo foi terrível. Fomos obrigados a sair de casa, fomos ao cinema e passamos o dia num centro comercial porque nem em casa se podia estar", recorda Catarina Barroso. "Felizmente segunda e terça-feira melhorou. Os incêndios também têm estado a diminuir. Tem chovido em algumas zonas e isso tem ajudado o trabalho dos bombeiros". Respira-se ainda com algumas dificuldades e a qualidade do ar continua a ser uma das maiores das preocupações. "Nos últimos dois meses tivemos vários dias em que a cidade ficou coberta por uma nuvem de fumo espesso, tornando o ar irrespirável. O índice de qualidade do ar, que mede a poluição atmosférica, chegou mesmo a atingir valores mais do que dez vezes o considerado perigoso", descreve.

Os habitantes têm sido aconselhados a "ficarem em casa nos dias de maior fumo ou, se não puderem, a usarem máscaras e evitarem atividades físicas no exterior". As regras já fazem parte da família Barroso. Só não estão coladas ao frigorifico porque estes meses infernais não permitem esquecê-las. "Nos dias mais complicados, ficámos em casa. Antes do Natal, houve dias em que a minha filha mais velha não foi ao infantário e, nos dias em que foi teve de ficar sempre dentro da sala, não podendo ir ao recreio por falta de qualidade do ar", exemplifica a portuguesa.

Estado em negação

O verão, na Austrália, só termina daqui a dois meses, apesar da época de incêndios ter começado na primavera. Antes disso, comandantes dos bombeiros e responsáveis pela prestação de socorro alertaram o governo para um cenário potencialmente catastrófico, antecipando que os fogos da estação quente trariam consequências imprevisíveis. Estávamos em maio. O pedido de reunião dos "Líderes de Socorro para as Alterações Climáticas" nunca teve resposta com o grupo a acusar o governo de não entender a urgência da questão. Acusado de desprezar os alertas, o primeiro-ministro, Scott Morrisson que desvaloriza as alterações climáticas e já prometeu continuar o investimento na indústria do carvão, foi o protagonista das manifestações que exigiram a sua demissão em dezenas de cidades. Mil milhões de animais e 29 vidas humanas, depois ScoMo, como é apelidado no país, veio reconhecer que "há coisas que se poderia ter gerido muito melhor" no terreno.

"Em Melbourne culpa-se muito o governo, fala-se na exportação de carvão, na negação da crise climática, na displicência do primeiro-ministro que tirou uma férias no Havai em pleno caos. A malta não o suporta, mas estamos a falar numa das cidades mais à esquerda de um país extremamente conservador", sublinha Rita Pinto. "Mas apesar das responsabilidades do governo, tanto os bombeiros como os primeiros socorros parecem muito mais preparados do que na Europa. Há grandes sistemas de preservação da natureza. Tudo bem que o país é gigantesco e há muitas zonas remotas, mas não deixa de ser impressionante que, com tudo o que já ardeu, não tenha morrido muito mais gente", compara.

No mesmo sentido, Catarina Barroso diz que "o que está a acontecer na Austrália é algo que nunca assistimos antes, com àreas ardidas maiores que alguns países da Europa". Só na última semana e meia, "as autoridades mandaram evacuar uma zona que corresponderia, em Portugal, a área entre Aveiro e Lisboa".