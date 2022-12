Sonhou ser médico e pianista, mas foi na Química Orgânica que encontrou a excelência. O professor catedrático Nuno Maulide foi o cientista do ano na Áustria, em 2019.

Nuno Maulide. A sinfonia da Química

Tiago Carrasco Sonhou ser médico e pianista, mas foi na Química Orgânica que encontrou a excelência. Cientista do ano na Áustria, em 2019, o professor catedrático Nuno Maulide deu-se a conhecer aos portugueses numa arrebatadora entrevista à RTP. Desde então, publicou dois livros e aprendeu a lidar com a fama.

Nuno Maulide estava plenamente convicto, quando terminou o ensino secundário, de que ia ser pianista. Desde que os seus dedos tocaram nas teclas do nobre instrumento, aos nove anos, as aulas de música no Instituto Gregoriano de Lisboa tornaram-se na sua prioridade, nunca descurando, porém, o aproveitamento na Secundária do Lumiar, que terminou com uma média próxima dos 18 valores. “Pensei que tinha notas para entrar em Medicina, pelo que as minhas duas primeiras escolhas de universidade eram para esse curso”, recorda ao Contacto, no seu gabinete na Faculdade de Química de Viena, na Áustria. Mas nesse ano as médias para os futuros médicos subiram, deixando Maulide a escassas décimas da admissão. “Não fiquei frustrado porque estava tão motivado em entrar para a Música que encarava o resto como uma formalidade. Fiquei preocupado, sim, por já não me lembrar do que tinha colocado como terceira opção, pois tinha de me inscrever, sob pena de ser banido do ensino superior durante três anos”.

O pai foi ver as pautas: “É capaz de ter sido Química, mas não tenho a certeza”, disse-lhe.

Nuno acabaria por confirmar: era mesmo Química, no Instituto Superior Técnico (IST). Quando se dirigiu à secretaria para se increver e congelar a matrícula, o funcionário questionou-o se tinha mesmo a certeza de querer preterir o Técnico, a melhor universidade de ciência e engenharia do país, para estudar piano: “Julgaram que eu era chanfrado”, afirma.

Aos 18 anos, Maulide entrava na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) e tinha finalmente tempo para aprofundar o dom musical com que todos os seus professores lhe diziam ter sido abençoado. Era, todavia, uma ocupação solitária. “Eram dias de estudo em casa sem ver ninguém”, lembra. “Para mais, naquele ano, o meu irmão e a minha irmã arranjaram emprego. Segunda-feira de manhã saíam todos de casa e eu ficava com o piano. O meu irmão metia-se comigo: 'Estes parasitas da sociedade ficam em casa enquanto outros têm de contribuir para o PIB'. Não tinha qualquer vida social e acabei por perceber que aquilo não era para mim”.

Tudo na minha vida foi ao acaso, e ainda bem. Acho que quando se planeia demais, as coisas tendem a não ir de acordo às expectativas. Acredito que alguém terá um desígnio melhor para mim do que eu próprio. Nuno Maulide

Optou por ingressar no curso de Química. Gostou imediatamente. Mas a grande revelação deu-se quando entrou na sala de Química Orgânica e se deparou com estruturas moleculares desenhadas no quadro; várias formas e figuras interligadas, com a predominância de hexágonos perfeitos, como favos de mel de uma colmeia. Nuno viu naquela tela o núcleo de intersecção entre os seus principais interesses: “A química tem uma dimensão estética que eu pensei que era exclusiva da arte”, afirma.

A Química entrou na sua vida por sorte mas acabou por se desenvolver como uma grande paixão: “Tudo na minha vida foi ao acaso, e ainda bem. Acho que quando se planeia demais, as coisas tendem a não ir de acordo às expectativas. Acredito que alguém terá um desígnio melhor para mim do que eu próprio”. O seu percurso académico na disciplina que estuda os compostos orgânicos e as suas propriedades fisico-químicas – composição, reacções e síntese – prosseguiu imparável até ao pós-doutoramento, ao patamar catedrático e ao cargo de líder de grupo de investigação na Universidade de Viena, onde entrou em 2013. Maulide, filho de pai moçambicano e mãe são-tomense, foi o primeiro professor negro da instituição em mais de seis séculos de existência. Recebeu mais de vinte distinções pelo seu mérito académico mas foi a sua invulgar capacidade de comunicar ciência que lhe valeu o prémio de cientista do ano na Áustria, em 2019, catapultando o seu nome para o circuito mediático e valendo-lhe as felicitações dos presidentes das repúblicas portuguesa, austríaca e moçambicana.

A química tem uma dimensão estética que eu pensei que era exclusiva da arte. Nuno Maulide

“Foi o reconhecimento de uma faceta que eu nunca tinha sequer reparado que tinha”, afirma o académico. “Quando me ligaram, dei voltas à cabeça a perguntar-me como é que eles sabiam que eu fazia divulgação de ciência. Lembrei-me dos eventos com mais de 600 crianças em parques e auditórios e apercebi-me que deve ter sido daí. Ainda assim, foi um choque. Para mais porque as apresentações foram realizadas numa língua, alemão, que eu não dominava plenamente. Sempre que tinha de fazer algo em alemão, escrevia o texto todo antes para não gaguejar diante do público. Felizmente, era para crianças de sete anos, que tinham o meu nível” (risos). Segundo o cientista, o galardão abriu-lhe as portas da televisão e permitiu-lhe publicar o seu primeiro livro: Die Chemie Stimmt (traduzido em português para “Como se Transforma o Ar em Pão”, publicado pela Planeta).

Laboratório mediático

O gabinete do líder do Grupo Maulide fica no primeiro andar do edifício da faculdade de Química, decorada com bustos de proeminentes académicos que ali leccionaram ao longo dos séculos. À porta, o português colou recortes de jornais que se debruçaram sobre as suas investigações. Um deles, o Der Standard, colocou uma pergunta ao lado da foto do lisboeta: Wie schafft man Exzellenz? (“Como atingir a excelência?”). “É um grande orgulho ter este destaque num país estrangeiro”, diz Maulide. “Ainda há pouco tempo, uma publicação nacional incluiu-me entre as dez pessoas mais carismáticas da Áustria. Eu ainda fico incrédulo”.

“É um grande orgulho ter este destaque num país estrangeiro”, diz Maulide. Foto: DR

As paredes do gabinete estão apetrechadas de diplomas emitidos por estabelecimentos de ensino de várias latitudes. Na secretária, uma foto sua com a esposa, uma mulher sérvia que conheceu em Viena e que, de acordo com o académico, lhe mudou a postura em relação à vida. A um canto, garrafas de champanhe despejadas, cada uma delas com a bandeira do país de cada aluno de PhD que ali finalizou o seu trilho universitário.

O Grupo Maulide dirige os seus esforços de investigação em três frentes: “Fazer moléculas que tenham interesse biológico, descobrir novas reacções que não existam actualmente e tentar fazer uma química que reaproveite ou tome melhor conta dos recursos naturais”, enumera o cientista.

Um desses projectos tem merecido muita atenção pois parte de um processo simples para a possível criação de mais-valias. “O processamento do tremoço gera no momento da lavagem uma série de compostos que vão para o lixo, pia abaixo, mas o caso de estudo que identificámos mostra que pelo menos um dos compostos, a lupanina, pode ser transformada numa única etapa noutro chamado espartaina, vendido a 100 euros/grama para a produção de medicamentos, cosméticos ou como reagente para processos químicos”, explica Maulide, que abriu mesmo uma empresa em Portugal, a Spartax, para explorar comercialmente a sua descoberta. “Como isso acontece com o tremoço, imagino que aconteça com outros alimentos. Todos os portugueses reconhecem, por exemplo, que os lagares de azeite cheiram mal, pois o processamento da azeitona liberta emissões mal cheirosas. Isso significa que há ali muita química que pode ser reaproveitada”. O português tem em curso outros estudos para fazer da produção de mentol um processo menos agressivo para o ambiente ou reinventar a criação de moléculas para novos medicamentos que possam vir a tratar doenças até agora incuráveis. Para isso, conta com um grupo de 30 especialistas e doutorandos de química orgânica.

Estas explicações fizeram da sua participação na Grande Entrevista da RTP, difundida a 29 de Dezembro do ano passado, um êxito amplamente reconhecido por comentadores e analistas. O programa chegou a comandar a lista das emissões mais vistas no RTP Play e rendeu-lhe múltiplos convites, incluíndo a participação no podcast de Francisco Pinto Balsemão no Expresso, “Deixar o Mundo Melhor”, que elenca algumas das personalidades portuguesas mais influentes. O cientista passou a lidar com o reconhecimento público, a que não estava habituado. “Em Abril, em Vilamoura, onde passo férias todos os anos, fui com a minha mulher a uma das esplanada, algo que não costumo fazer por ser demasiado caro. Levamos farnéis para a praia mas nesse dia decidimos ir lá beber um café”, conta Maulide.

“Quando perguntei se tinha mesa para dois, ouvi lá do fundo um senhor dizer: ’Para um químico famoso, claro que temos’. O dono, o Sr. Humberto, tinha visto a entrevista e elogiou-me bastante. Passámos a lá ir todos os dias beber café e ele começava a trazer comida para a mesa e não queria que eu pagasse. Eu rejeitei mas ele insistia, dizendo que eu merecia pelo que fazia pela ciência e pelo país”. As abordagens repetiram-se na praia, na rua e nos supermercados.

Maulide nunca ensaiou a comunicação de ciência. A sua capacidade invulgar de o fazer, diz, é inata. Aliás, a Universidade de Viena lançou cursos de comunicação para os docentes mas afastou-o. “O Nuno Maulide é a unica pessoa a que não podem oferecer o curso porque é um desperdício de dinheiro”, justificou a orientadora. “Passei muito tempo da minha vida a pensar como é que faria divulgação de ciência se tivesse oportunidade de a fazer”, explica o químico. “Aconteceu-me o mesmo com a vontade de dar lições de piano. Tive tanto tempo a matutar como o iria fazer que, quando me convidaram para ensinar no Colégio Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, saíu-me naturalmente. O mesmo se passou com as aulas na universidade. Até praticava em casa, sentando as bonecas da minha irmã numa sala de aula inventada. Quando comecei, no 4º ano de universidade, houve muita coisa que refinei, melhorei, mas já havia ali um condensado que estava pronto para empacotar e entregar. O mesmo aconteceu com a comunicação e divulgação de ciência”.

Reagente emocional

Nuno Maulide cresceu numa rua adjacente à Calçada de Carriche, no Lumiar, na saída norte da capital portuguesa. Os pais, Ibraimo, um pneumologista moçambicano, e Ermelinda, ginecologista nascida em São Tomé e Príncipe, tinham-se conhecido na Universidade de Coimbra e decidido constituir vida em Lisboa. “Tudo lá em casa era Medicina”, recorda Nuno. “Ainda há pouco tempo encontrámos dois caixotes com lenções de papel oferecidos pelos laboratórios. Nunca comprámos canetas nem blocos de notas, todas tinham inscrições com nomes de medicamentos. O meu pai, assistente na Faculdade de Medicina, trazia os exames para casa, corrigíamo-los em conjunto, preparava os slides, crescemos com livros, brochuras e panfletos médicos. Aprendemos termos técnicos de Medicina antes de palavras coloquiais”.

Criança reguila mas caseira, Nuno preferia ocupar os tempos livres com livros e videojogos. O irmão e a irmã, mais velhos, derrotavam-no no xadrez e o caçula atirava tudo ao ar. Até a mãe, mestre na sueca, era impiedosa quando ele não percebia as jogadas. “Por vezes, saía a chorar. Mas estimularam-me bastante. Quando és o mais pequeno, ou desistes e não jogas mais, ou tens de aprender e perguntar”, conclui.

Continuo a achar, sem querer soar arrogante, que o que me distingue das pessoas que fazem investigação na minha área é precisamente a criatividade e a imprevisibilidade. Nuno Maulide

O tempo era escasso. Nuno praticava ginástica no Sporting, o seu clube de coração, o que até era conveniente quando os Maulide se mudaram para um apartamento junto ao Estádio de Alvalade. “Tinha algum jeito. O treinador dizia que eu era o melhor ginasta não competitivo do clube”, recorda. A música surgiu-lhe na 2ª classe, quando na sua escola primária uma professora foi testar a educação musical: “Eu tinha bom ouvido. A professora fazia o ditado uma vez e eu ia ao ouvido dela segredar-lhe as notas: ’do, mi, so, fa, mi, re, mi’. Ela dizia que eu estava certo, ia sentar-me e ficava à espera que os outros terminassem”. Foi essa docente que o encaminhou para o Instituto Gregoriano.

Antes, o único contacto de Nuno com a música clássica resumiu-se a uma cassete misteriosa aparecida no lar: “Alguém gravou aquela cassete para os meus pais darem a ouvir aos filhos. Em 2014, voltei a escutá-la e apercebi-me que continha a sinfonia inacabada de Schubert, que é uma obra-prima”, diz o cientista-pianista, admirador do compositor alemão Johann S. Bach. Maulide chegou a vencer importantes competições amadoras de piano e, ainda hoje, faz palestras científicas acompanhado do seu instrumento de eleição. “Explico umas coisas, depois toco, depois explico o que toco. Para fazeres bem ciência precisas de muita criatividade”, diz Maulide. “Continuo a achar, sem querer soar arrogante, que o que me distingue das pessoas que fazem investigação na minha área é precisamente a criatividade e a imprevisibilidade”.

Nuno Maulide, filho de pai moçambicano e mãe são-tomense, foi o primeiro professor negro da Universidade de Viena. Foto: DR

A banda sonora da sua infância era mais a cantora italiana Raffaela Carrà, cujas músicas o acordavam todas as manhãs. E ritmos africanos: “Éramos muito amigos do Alvarinho, que teve um hit nos anos 80, e ouvíamos todo o tipo de música africana”, recorda o catedrático. “Porém, os meus pais não nos quiseram dar uma educação que nos fechasse nas origens. Tentaram fazer o melhor possível para não nos excluírem. Tínhamos muitos amigos portugueses mas também africanos, e lá em casa passavam sempre familiares de Moçambique e S. Tomé, de férias em Portugal ou em escala para outro sítio qualquer”.

Nuno habituou-se a ser um dos poucos negros na escola secundária, o único na escola de música e no seu curso universitário. “Às vezes, perguntam-me se já fui vítima de racismo e é óbvio que existem momentos. Nunca me ocorreu pensar nisso mas, agora, olho para trás e identifico situações desagradáveis, aqui na Áustria percebe-se bem que o preconceito existe. Cresci sem pensar nisso e sem sentir necessidade de me proteger”, comenta o cientista. “Orgulho-me de dizer que não estou onde estou por pertencer a uma minoria étnica. Ninguém me ia dar os meus lugares e tudo o que tenho por causa da minha cor de pele. É mérito, trabalho, um bocado de sorte na altura certa, mas desunhei-me a trabalhar”.

O português não fica indiferente a maus-tratos racistas. Recorda que já lhe chegaram a pedir um visto na Áustria – tendo ele mostrado às autoridades o seu passaporte de cidadão da União Europeia -, enquanto à esposa, loura e de olhos azuis, lhe foi autorizada imediatamente a passagem apesar de ser sérvia, país não comunitário, e de apresentar um documento europeu válido apenas devido ao seu casamento com o português. “Este austríaco teve um lapso cognitivo duplo. Viu a loura sem passaporte europeu e deixou-a passar, viu o preto com passaporte da UE e quis implicar com ele. Não é racismo encoberto, é bem destapado”, afirma.

Rejeitando transformar-se numa bandeira rácica, o português pondera actualmente fazer acções de divulgação científica em bairros de imigrantes em Viena pois, acredita, “é tempo de mostrar às crianças que os vencedores com a minha cor de pele não estão apenas no futebol”.

Nuno Maulide tem diplomas emitidos por estabelecimentos de ensino de várias latitudes.Não sabe até quando vai permanecer na academia austríaca, mas sabe que muito dificilmente Portugal será o seu destino. Foto: DR

Nuno visitou Moçambique aos 15 anos, na companhia do pai, afastado da nação durante duas décadas devido à guerra civil. Mas não aprofundou o seu conhecimento sobre os seus antepassados em Inhambane. Nota-se que hoje é um homem mais preocupado em conhecer-se a si próprio: “Tenho de ir atrás da minha árvore genealógica. Há muita gente que se preocupa desde cedo com quem é, de onde vem. Nunca foi minha preocupação. Há cinco ou seis anos eu era workaholic [viciado em trabalho], sempre concentrado no que havia a fazer para atingir objectivos. Nunca parava para saborear os meus feitos, aparecia imediatamente outro objectivo”, confessa o cientista. “Mudei devido à minha mulher, por quem me apaixonei à primeira vista. Foi ela quem deu uma dimensão emocional à minha vida. Ensinou-me que não é o título académico, o dinheiro no banco ou o número de casas que faz de ti quem és, mas sim o teu lado emocional. Eu não tinha ligação com as minhas emoções, ainda hoje vivo muito no racional, mas começo a aperceber-me da riqueza que parar para viver as emoções pode trazer a uma pessoa”.

O sucesso no desconforto

Maulide podia ter feito carreira académica no IST. No entanto, tudo se alterou quando numa hora vaga foi à biblioteca e abriu ao acaso um número de 1979 do Journal of Organic Chemistry: “Não percebi nada, nada, nada. Parecia chinês. Se não entendia um artigo do ano em que eu tinha nascido, algo estava errado. Pensei que tinha de sair dali”, comenta o químico. “Abandonar a minha zona de conforto foi fundamental para o meu percurso académico”

Fez Erasmus na Universide de Louvain, na Bélgica, onde acabaria por permanecer para o Doutoramento. Entusiasmado por estar pela primeira vez longe de casa dos pais, o químico português passou os primeiros tempos a frequentar as soirées dos diferentes cursos existentes: “Domingo era o ciclo de agronomia, terça o de Direito, quinta o de Ciências. Aquilo só fechava quando as pessoas se fossem embora. Ou seja, eram borgas até às 6h da manhã, duche e depois laboratório, onde fazia as minhas experiências. Ao fim-de-semana, os estudantes belgas iam para casa e ficavam apenas os estrangeiros. Ficava uma cidade-fantasma. E eu morto de cansaço”.

Nesse período boémio, Maulide ia para o laboratório todos os dias tentar realizar uma reacção. Nunca funcionava. À noite, mais folia. No dia seguinte, o mesmo fracasso. Até que teve um acidente e ficou sem se poder movimentar. “O meu orientador disse que não podíamos estar um mês a tentar a mesma reacção. Em casa, pensei que sempre tinha sido bom aluno, que não parecia meu não conseguir avançar e nem sequer me importar com isso”, relembra o investigador. “Levantei-me num domingo e comecei a fazer experiências por exclusão de partes até conseguir resolver a reacção. O problema era que o álcool, um dos agentes, estava cheio de água e bloquava a reacção. Foi um dos meus grandes momentos eureka e o nascimento do Nuno Maulide 2.0. Comecei a passar horas a fio no laboratório até ter sido convidado pelo orientador para fazer o PhD”.

O piano foi a sua primeira grande paixão. E chegou a vencer importantes competições amadoras. Foto: DR

Fez o pós-Doutoramento na Universidade de Stanford, na Califónia, EUA, onde se deixou impressionar por uma sociedade orientada para a meritocracia e por um sector científico fervilhante. O desapontamento foi a ausência de solidariedade: “A ideia de que se não tiveres emprego ou casa é problema teu, ninguém te vai dar a mão”, afirma. Nessa etapa, o português foi a uma conferência em Bordéus apresentar as conclusões do seu doutoramento. Apanhou Benjamin List [químico consagrado, recipiente do Prémio Nobel da Química em 2021] e pediu-lhe para lhe explicar o seu trabalho. O alemão deu-lhe cinco minutos: “Ficou contagiado pela minha paixão e acabámos por ficar ali uma meia-hora. Depois foi-se embora”, diz Maulide. “Quando estava nos EUA, pus-me a ver o anúncio de posições de líder de grupo de investigação no Instituto Max-Planck, o Olimpo da Química Orgânica, onde o List trabalhava. Tinha um colega que tinha feito lá o doutoramento e que estava sempre a dizer que aquilo na Califórnia não prestava, que o Max Planck é que era bom. E que era demais para mim, para eu nem sonhar com isso. Mas dois anos depois de Bordéus o List encontrou o meu e-mail e perguntou-me se eu me queria candidatar à posição”.

O alemão disse-lhe para não alimentar muitas expectativas porque o seu CV não era tão bom como o dos concorrentes. Todavia, Maulide acabaria por ser o escolhido entre 26 candidatos de elite: “Tive a oportunidade de começar a carreira académica no sítio em que muitas pessoas vão terminá-la”. O instituto germânico deu-lhe o ambiente profissional, as condições financeiras e as infraestruturas adequadas para desenvolver os seus estudos científicos. “Precisa de mais quanto? 10 mil euros? 15 mil? Dizia um número e eles diziam: ’Ok’. Até ficava a pensar que podia ter pedido 20 ou 25” (risos).

Nuno Maulide não sabe até quando vai permanecer na academia austríaca, mas sabe que muito dificilmente Portugal será o seu destino. “Tenho imensa vontade de dar de volta ao meu país aquilo que foi investido na minha formação, mas a verdade é que também nunca ninguém me convidou”, diz o investigador. “Portugal precisa de se concentrar em atrair e reter talento. Não está a ser capaz. Aceitar uma sociedade guiada e gerida pelo mérito, o que também não consegue fazer. Finalmente, convencer os políticos a aumentar as taxas de financiamento. Sem financiamento, é possível? Talvez, mas tens de ter o resto. Há alguns oásis de excelência científica. Por que é que esses oásis não se tornam a regra?”.

Balsemão perguntou-lhe se esse regresso a Portugal podia acontecer através da política. Maulide mostra-se reticente: “A politica academica é uma combinação de pessoas mediocres que, como não têm nada de jeito a oferecer à ciência, usam o poder que têm para massacrar quem é bom e impulsionar os mediocres. Se a política geral for assim, é terrível”.

Entretanto, Maulide publicou o seu segundo livro: “Como desvendar o mistério da origem da vida”, em que responde a 27 perguntas-chave. Foi recentemente distinguido pela revista GQ como personalidade do ano na área da Ciência em Portugal. O maior dos galardões, o Nobel, não é uma obsessão, assegura. “Se acontecer, seria bom. Mas tenho medo desses prémios porque se tornam um fim em si mesmos. Depois vou fazer o quê?”, questiona.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

