Número de vítimas de violência doméstica aumentou 21% em França

AFP A maioria das vítimas de violência cometida pelo parceiro ou ex-parceiro são mulheres (87%).

A polícia e os serviços da força policial militar francesa contaram 208 mil vítimas de violência doméstica em 2021, mais 21% do que em 2020, de acordo com dados do Serviço de Estatísticas do Ministério do Interior (SSMSI) divulgados esta quinta-feira.

Em dois terços destes casos a violência é física e um pouco menos de um terço corresponde violência psicológica ou verbal, nota o SSMSI, que acrescenta que a violência sexual registada no casamento é muito rara (4% das vítimas).

"Em 85% dos casos, trata-se de um caso de violação ou tentativa de violação", refere a tutela.

A maioria das vítimas de violência cometida pelo parceiro ou ex-parceiro são mulheres (87%). E 89% dos arguidos registados em 2021 são homens. Menos de uma em cada quatro vítimas de violência doméstica apresentou uma queixa.

Os departamentos com o maior número de vítimas mulheres por 1.000 habitantes são: Guiana, Seine-Saint-Denis, Nord, Réunion, Pas-de-Calais e Lot-et-Garonne.



O Ministério do Interior observa ainda que o número de incidentes registados "praticamente duplicou desde 2016, num contexto de liberdade de expressão e de melhoria das condições de acolhimento das vítimas pela polícia e pela polícia militar francesa".

Assim, a percentagem de crimes antigos (cometidos antes do ano de registo) aumentou de 18% em 2016 para 28% em 2021.

