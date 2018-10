De acordo com as autoridades há 200 mil pessoas que precisam de assistência humanitária urgente.

Número de vítimas da catástrofe na Indonésia supera as duas mil

De acordo com as autoridades há 200 mil pessoas que precisam de assistência humanitária urgente.

As autoridades indonésias elevaram hoje para 2.010 o número de mortos após o sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter, seguido de maremoto, que no passado dia 28 de setembro atingiu as ilhas Celebes.

Segundo o porta-voz da agência indonésia de resposta a catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho, o número de mortos subiu para 2.010, numa altura em que continuam as buscas para encontrar milhares de vítimas que se teme permaneçam soterradas sob os escombros e a lama em três dos bairros mais atingidos na cidade de Palu.

O responsável disse ainda que serão realizadas cerimónias religiosas para assinalar o fim das buscas nas localidades de Petobo, Balaroa e Jono Oge, onde o sismo causou a liquidificação dos solos, engolindo casas e soterrando os seus ocupantes.

Nugroho disse que, nestas zonas, o esforço para a recuperação de corpos não irá continuar por causa das dificuldades no terreno e do avançado estado de decomposição dos cadáveres que os tornou irreconhecíveis e fez aumentar o risco de contaminação.

De acordo com a ONU, cerca de 200 mil pessoas precisam de assistência humanitária urgente, numa altura em que ainda há relatos de falta de comida e água potável.

Lusa

