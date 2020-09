Alerta é dado por ONGs e partidos, que temem efeitos agravados com a pandemia.

Número de pessoas sem seguro de saúde na Alemanha aumenta

O número de pessoas sem seguro de saúde, na Alemanha, está a aumentar. O alerta é dado por ONGs e partidos, que temem efeitos agravados com a pandemia da covid-19.

Ainda que seja obrigatório, para quem viva no país, ter um seguro - público ou privado - e que, em teoria, ninguém fique sem cobertura de saúde - a realidade estatística parece desmenti-lo e prova que há franjas da população que estão cada vez mais sem acesso aos planos de saúde.

De acordo com o jornal online espanhol, Público.es, que cita dados do Instituto Federal de Estatística alemão, em 2019, cerca de 143.000 pessoas não tinham a documentação necessária para aceder ao sistema de saúde alemão. Mais 64.000 que as 79.000 contabilizadas em 2015, o que significa que em quatro anos o número de pessoas sem seguro aumentou em 81%.

A ONG Médicos do Mundo, que presta, em várias cidades do país, assistência e aconselhamento médico as pessoas sem seguro, diz que os números deverão ser ainda mais elevados, uma vez que imigrantes sem documentos e sem-abrigo poderão estar ausentes das estatísticas.

Mas não serão os únicos sem planos de saúde. Também os trabalhadores independentes com baixos rendimentos são passíveis de estar incluídos no grupo dos não segurados.

Por outro lado, o desconhecimento das regras e garantias de cobertura, asseguradas pelo Estado, para quem não tem rendimentos, é igualmente apontado como outro dos fatores possíveis para explicar o crescente de número de pessoas que fica de fora do sistema de saúde alemão.

Na Alemanha, o conceito de saúde pública assenta, desde 2009, na obrigatoriedade de ter um seguro de saúde, que pode ser privado ou obrigatório com a comparticipação de fundos públicos. Esta última modalidade, que é parcialmente financiada através de impostos, pratica uma gestão semelhante à dos seguros de saúde privados, ainda que por lei não possa recusar-se a fazer um seguro a uma pessoa, nem a realizar controlos prévios.

Segundo afirmou ao jornal alemão, 'Weser Kurier', Jörn Hons, porta-voz da AOK, uma das principais companhias de seguros obrigatórios, que cobre um terço de toda a população alemã, para casos de pessoas sem seguro "é encontrada uma solução individual".

Os trabalhadores que não possuem plano de saúde podem, por exemplo, recorrer às consultas humanitárias, como as oferecidas pela Secretaria de Saúde. No entanto, essa ajuda é disponibilizada caso a caso.



"Devido ao seguro obrigatório geral exigido na Alemanha, não é possível que alguém fique sem cobertura. Contudo, se as contribuições não forem pagas, o direito às prestações é limitado", reconheceu.

Em contexto de pandemia, as seguradoras criaram planos adicionais para acomodar aqueles que viram os seus rendimentos substancialmente reduzidos e que fazem eles os seus próprios descontos para os seguros, como os trabalhadores independentes.



"Para aqueles que nos contactaram porque não conseguiam pagar as suas contribuições, criámos um valor mensal de contribuição mínima, na primeira etapa, no valor de 191,10 euros", que inclui seguro de saúde e cuidados continuados, afirmou o porta-voz da AOK, àquele jornal alemão.

Jörn Hons acrescentou ainda que cerca de três mil empresas e trabalhadores independentes aceitaram a possibilidade de adiar o pagamento das contribuições dos meses de março, abril e maio.

Medidas que para os partidos da oposição à CDU - partido de Angela Merkel - não são suficientes. Tanto o Die Linke (esquerda), como o SPD (Partido Social Democrata) criticam a atual situação e propõem alterações para proteger os mais vulneráveis e excluídos do acesso à saúde.

As propostas vão desde a isenção do pagamento de contribuições para os trabalhadores independentes com baixos rendimentos à criação de um fundo para os não segurados. No entanto, a CDU (direita) não se mostrou disponível para fazer alterações.

