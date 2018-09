Informação foi divulgada pelo primeiro-ministro, Shinzo Abe. Mais de metade dos 5,3 milhões de habitantes da ilha de Hokkaido continua sem energia elétrica.

Número de mortos no Japão devido ao terramoto sobe para 16

O número de mortos por causa do terramoto que atingiu parte do Japão subiu para 16, de acordo com informações divulgadas pelo próprio primeiro-ministro, Shinzo Abe, havendo registo de 26 desaparecidos.



Mais de metade dos 5,3 milhões de habitantes da ilha de Hokkaido continua sem energia elétrica, na sequência do sismo com magnitude de 6,7 graus na escala de Richter que causou um rasto de destruição nas infraestruturas. O ministro da Indústria, Hiroshige Seko, admitiu que o reatamento do fornecimento normal da energia pode demorar uma semana a ser estabelecido.



O terramoto aconteceu depois da passagem do tufão Jebi, que também provocou estragos importantes e causou a morte a 11 pessoas, além de ferimentos em três centenas, levando ao cancelamento de voos e mesmo ao encerramento do aeroporto internacional de Kansai.







