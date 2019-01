O número de mortos num incêndio de grandes dimensões num oleoduto no México subiu de 20 para 66, informou o governo do estado central de Hidalgo.

Número de mortos em incêndio no México sobe para 66

Uma explosão num oleoduto da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) provocou um incêndio de grandes dimensões na sexta-feira, segundo o governo local.

Pelo menos 76 pessoas ficaram feridas no incêndio.

Entre as vítimas, há dois adolescentes de 15 anos e uma criança de dois anos, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira, no município de Tlahuelilpan, quando dezenas de pessoas aproveitavam um derrame no local para transportar o combustível em baldes.

"Foi-nos comunicado este trágico acidente, em que há muitas pessoas queimadas, que estavam no local a tentar recolher combustível que escapou por um derrame", explicou o governador Omar Fayad, numa entrevista aos canais de televisão "Milenio" e "Foro TV".

Muitos dos feridos sofreram queimaduras graves e existe o temor que haja mais corpos carbonizados perto do oleoduto.

O autarca do município, Juan Pedro Cruz, disse aos jornalistas locais que o derrame teve início às 17h (horário local, 1h da manhã no Luxemburgo).

Militares do exército tentaram isolar a área, mas não conseguiram controlar as cerca de 200 pessoas que tinham invadido o local para apanhar o combustível.

Já de acordo com a agência Associated Press, o oleoduto terá explodido horas depois de um grupo ter invadido o local e perfurado ilegalmente uma torneira.

O Presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, declarou uma ofensiva contra o roubo de combustível e convocou todos os setores do Governo para prestar assistência às vítimas.