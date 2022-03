Os testemunhos de vítimas e médicos que todos os dias lutam para sobreviver no maior hospital infantil da Ucrânia.

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

Num hospital infantil em Kiev luta-se contra o trauma 'terrível' da guerra

AFP Os testemunhos de vítimas e médicos que todos os dias lutam para sobreviver no maior hospital infantil da Ucrânia.

O olhar vazio do pequeno Volodymyr, de 13 anos, internado no hospital infantil Okhmatdyt, em Kiev, deixa antever um testemunho dos horrores que já viveu nesta guerra na Ucrânia.

Sobrevivente ao ataque a teatro em Mariupol. “Não acredito que esta dor desapareça” Kate, uma das centenas de ucranianos que estava ali abrigada com o filho, foi para Lviv um dia antes do bombardeamento ao edifício, esta quarta-feira

O pai e o primo foram mortos quando o carro da família foi atingido por tiros. Volodymyr foi baleado no maxilar, nas costas, no braço e na perna. "Ainda não pode andar, mas os médicos disseram-lhe que mais tarde vai conseguir", diz a mãe, Natalia, 34 anos, à AFP. Está exausta mas não sai de perto do filho.

Antes da guerra, Volodymyr adorava fazer o que todos os adolescentes gostam: brincar com o smartphone e levar o cão a passear, lembra a mãe. Agora, senta-se apático na cama e pouco mais. Hoje, diz apenas que está "bem".

Os médicos garantem que, depois de três semanas no hospital, ainda tem mais cirurgias pela frente. Tem restos de balas alojados perto da coluna vertebral e o caminho da recuperação será longo.

A guerra durava há apenas dois dias quando o carro azul Lada da família foi apanhado num tiroteio quando as forças de reconhecimento russas tentaram tomar Kiev. "Não nos apercebemos de quem estava a disparar. Assim que tudo acabar, saberemos os detalhes. Eles serão punidos", diz Natalia, que também foi ferida. "Os meus ferimentos vão sarar, mas não posso reanimar o meu marido nem o meu sobrinho. Tinha apenas seis anos".

"Assistir a uma guerra pode provocar o mesmo tipo de stress pós-traumático que viver essa guerra" A guerra da Ucrânia está a milhares de quilómetros mas a sua cobertura mediática faz com que seja sentida de perto. Em entrevista ao Contacto, a psicóloga Maria Palha, que esteve em Donetsk entre 2014 e 2015, explica o impacto psicológico da guerra em quem a vive e em quem a vê à distância.

O maior hospital infantil da Ucrânia está a sentir o trauma da guerra. "É realmente terrível, é um desafio, é terrível", diz a pediatra Svitlana Onysko à AFP. "Vivemos no hospital, não vamos para casa. Estamos disponíveis 24/7, a qualquer hora - dia, noite, manhã, noite, apressamo-nos a ajudar as crianças". "É difícil psicologicamente porque são crianças. Mas, para nós, adultos também porque isto é uma guerra", diz a médica.

A administração da capital avançou que, em quase um mês de invasão russa, quatro crianças foram mortas e 16 ficaram feridas. A maioria é trazida para Okhmatdyt para tratamento.

Foi buscar a família à Ucrânia. Agora, pede ajuda para cuidar de sete pessoas no Luxemburgo Um francês que vive no Luxemburgo foi buscar a família da mulher à Ucrânia. Acolheu na sua casa os pais dela, a irmã e as duas sobrinhas. Agora são oito pessoas no mesmo apartamento, com apenas dois quartos.

Para o pessoal técnico, as memórias são perturbadoras. À AFP, contam sobre o caso de Olga, uma mãe que protegeu a filha bebé de um mês depois de uma bomba ter atingido o apartamento e causado danos a um jardim de infância próximo em Kiev. Os médicos removeram vários estilhaços do corpo de Olga e trataram a perna ferida do marido.

Ou de um menino de quatro anos que sofreu ferimentos graves de estilhaços e uma menina de seis com as pernas feridas numa explosão, onde também perdeu a mãe. Casos que aconteceram durante um ataque de mísseis em Hostomel, uma cidade perto da capital.

A própria unidade neonatal do hospital foi atingida por estilhaços de ataques. Nos primeiros dias da guerra, as mães e os bebés fora obrigados a abrigar-se na cave sempre que as sirenes de ataque aéreo soavam.

A maior parte do pessoal do hospital não tinha qualquer experiência real de guerra. "Muitos dos meus colegas de cirurgia e eu tentamos abstrair-nos, isolar os nossos sentimentos. Mas talvez depois da guerra alguns de nós precisem de apoio psicológico, mas agora concentramo-nos apenas no tratamento de pessoas, no tratamento de crianças", diz À AFP o cirurgião ortopédico Vlasii Pylypko.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.