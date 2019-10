Um novo sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu hoje a ilha de Mindanau, no sul das Filipinas, dois dias depois de um forte terramoto ter provocado pelo menos oito mortos na mesma região.

Novo sismo de magnitude 6,5 faz tremer sul das Filipinas

Um novo sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu hoje a ilha de Mindanau, no sul das Filipinas, dois dias depois de um forte terramoto ter provocado pelo menos oito mortos na mesma região.

É o terceiro sismo de magnitude superior a seis a abalar o sul das Filipinas em menos de duas semanas. As autoridades já descartaram o risco de tsunami.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro do movimento telúrico a 10 quilómetros de profundidade e a cerca de 15 quilómetros da cidade de Bansalan.

Na terça-feira, um sismo de magnitude 6,6, a 25 quilómetros de Tulunam, na província de Cotabato, provocou a morte de pelo menos oito pessoas. Duas estão ainda desaparecidas e cerca de 400 ficaram feridas.

Mais de 25 mil pessoas foram afetadas pelo sismo de terça-feira em Mindanau, que também causou danos significativos em escolas, hospitais e em mais de duas mil casas.

Há menos de duas semanas, também perto de Tulunam, outro forte terremoto de magnitude 6,4 matou sete pessoas e feriu mais de 200.

As Filipinas ficam no chamado 'Anel de Fogo do Pacífico', uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica do mundo e é sacudida por cerca de 7.000 tremores por ano, a maioria moderada.

Sismos de magnitude superior a cinco são registados esporadicamente na ilha sul de Mindanau; no arquipélago de Batanes, no extremo norte do país; e na região de Bicol.

Este ano, o país sofreu vários terramotos de mais de cinco graus de magnitude. Os mais mortais ocorreram na província de Pampanga em abril passado, que causou 16 mortes, e outro em julho passado em Batanes, com nove.

O último grande terramoto que atingiu o país foi um tremor de 7,1 de magnitude que causou mais de 220 mortes na região central das Filipinas em outubro de 2013; e em julho de 1990, mais de 2.400 pessoas perderam a vida na ilha de Luzon devido a um terremoto de 7,8, um dos mais fortes que atingiu o país.

Lusa