Vários repórteres presentes em Antaquia relataram que o tremor causou pânico entre os sobreviventes que estão a viver em tendas.

Sismo

Novo sismo de magnitude 6,4 atinge a Turquia

Lusa Vários repórteres presentes em Antaquia relataram que o tremor causou pânico entre os sobreviventes que estão a viver em tendas.

Um novo sismo, com epicentro a sul da cidade de Antaquia, ocorreu pelas 20:04 (17:04 hora de Lisboa), segundo dados do observatório Kandilli, em Istambul, e também foi sentido em países vizinhos.



As autoridades turcas alertaram a população para se manterem longe da costa na província de Hatay, devido ao risco de subida do nível de água em meio metro, após este novo abalo.

Ainda não há dados sobre possíveis novos danos ou vítimas, mas vários repórteres presentes em Antaquia relataram que o tremor causou pânico entre os sobreviventes que estão a viver em tendas, noticiou a agência Efe.

Pelo menos um prédio já meio desmoronado desabou completamente e destroços de outras infraestruturas afetaram veículos estacionados, relatou a estação turca NTV.

De acordo com jornalistas da agência France-Presse (AFP), o abalo foi sentido com muita violência em Antaquia e Adana e provocou o pânico entre a população já fortemente atingida pela recente tragédia, levantando ainda grandes nuvens de poeira na cidade em ruínas.

Ahmet Ovgun Ercan, prestigiado geofísico da Universidade Técnica de Istambul, assegurou à estação HalkTV que este terremoto, que estimou de 17 segundos de duração, é um fenómeno normal e antecipou que alguns edifícios já danificados terão desabado.

Desde o terramoto de 6 de fevereiro, praticamente nenhum dos edifícios de Antaquia está habitável, mas há equipas de trabalho de remoção de entulho que podem ter ficado retidas devido a desabamentos.

Além disso, muitos sobreviventes têm o hábito de se reunir em torno de fogueiras em frente a edifícios desmoronados para ajudar na identificação de corpos e podem estar em risco se um edifício sobrevivente vizinho tiver desabado.

"Foi terrível, janelas partidas caíram sobre nós. Todos deixaram as lojas em pânico. Com a escuridão ainda não dá para ver o que aconteceu", realçou Ugur Sahin, repórter do jornal BirGün, à Efe por telefone.

O serviço de emergência nacional turco (Afad), que localiza o epicentro do terremoto no bairro de Defne, na própria Antaquia, relatou uma segunda réplica, de magnitude 5,8, com epicentro em Samandag.

Mais de 44.000 pessoas morreram na Turquia e na Síria na sequência de fortes abalos sísmicos no dia 06: ao terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter - com epicentro em território turco -- seguiram-se várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

