Novo planeta que pode ser habitável é descoberto pela Nasa

Proxima do Centauro Encontrado planeta na zona habitável da estrela mais próxima da Terra

Os astrónomos acabam de descobrir um mundo com a massa da Terra em órbita de Próxima do Centauro (Proxima Centauri ou Alfa Centauri C), a estrela mais próxima do nosso Sol, a apenas 4,3 anos-luz de distância.