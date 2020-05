Há menos de um mês no cargo, Nelson Teich é a nova baixa do governo de Jair Bolsonaro. Depois de Sérgio Moro, o homem que substituiu Luiz Henrique Mandetta é o segundo ministro a virar as costas ao Presidente.

Novo ministro da Saúde do Brasil pede demissão

Recém-empossado ministro da Saúde, Nelson Teich pediu a demissão nesta sexta-feira. O anúncio foi divulgado pelo próprio Ministério, numa nota enviada e divulgada pela imprensa brasileira. O Folha de São Paulo adianta que a saída de Nelson Teich estará relacionada com a polémica do uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus.

É que, apesar das evidências científicas que mostram que mostram as fragilidades do medicamento nos pacientes com covid-19, o ministro que estava a dois dias de completar um mês no cargo, terá sido pressionado para ampliar o uso de cloroquina nos pacientes considerados menos graves.

De resto, segundo o mesmo jornal, Nelson Teich reuniu esta sexta-feira com o Presidente para lhe comunicar que não pretendia alterar os protocolos clínicos dos hospitais sem a comprovação científica da eficácia desta anti-malárico no tratamento das infeções respiratórias.

Ainda esta semana, noutro episódio, o mesmo Nelson Teich foi informado pelos jornalistas que o Presidente tinha assinado um decreto com vista à reabertura de várias atividades sociais, entre elas ginásios e cabeleireiros. O insólito, transmitido em direto nas televisões, deixou evidente o mal-estar entre os governantes.



Ainda esta sexta-feira, o médico oncologista vai dar uma conferência de imprensa para confirmar a decisão.

Teich assumiu a pasta a 17 de abril depois da demissão de Luiz Henrique Mandetta, dispensado graças às discordâncias com o Chefe de Estado do Brasil. O ex-ministro da Saúde da era bolsonarista, já reagiu à demissão do sucessor nas redes sociais. "Oremos. Força SUS [Sistema Único de Saúde]. Ciência. Paciência. Fé!", escreveu no Twitter.

Numa altura em que Jair Bolsonaro pode enfrentar um pedido de impeachment no Congresso, por causa das suspeitas de interferência na justiça denunciadas por Sérgio Moro, Teich é o segundo ministro a abandonar o governo em menos de um mês.

Entretanto, a imprensa brasileira diz que, internamente, o governo já escolheu sucessor. Escolhido para ser braço direito de Nelson Teich, o general Eduardo Pazuello deve ser nomeado nos próximos dias.

O militar nunca exerceu medicina. Habituado a coordenar quartéis e exercícios das Forças Armadas, será o nono militar a dirigir um ministério.

Acompanha: Hamilton Mourão (vice-presidente), Braga Netto (ministro da Casa Civil), Fernando Azevedo e Silva (ministro da Defesa), Bento Albuquerque (ministro de Minas e Energia), Marcos Pontes (ministro de Ciência e Tecnologia), Jorge Oliveira (Secretário-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

