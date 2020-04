Luxemburgo foi o primeiro país fora da Grécia a acolher os menores desacompanhados, na passada quarta-feira. Segundo grupo chegou este sábado ao país vizinho.

Novo grupo de menores refugiados chegou este sábado à Alemanha

Ana TOMÁS Luxemburgo foi o primeiro país fora da Grécia a acolher os menores desacompanhados, na passada quarta-feira. Segundo grupo chegou este sábado ao país vizinho.

Cerca de 50 refugiados menores de idade de campos em várias ilhas gregas aterraram esta sábado de manhã, no aeroporto de Hanover, na Alemanha.

Depois do Luxemburgo, na passada quarta-feira, 15 de abril, o país vizinho é o segundo estado europeu a acolher um grupo de crianças e adolescentes, no âmbito do programa europeu de reinstalação de 1.600 menores.

"Quarenta e sete crianças e adolescentes não acompanhados chegaram de avião de Atenas a Hanover (Baixa Saxónia) esta manhã", afirmou o Ministério do Interior alemão num comunicado, citado pela AFP.

Estas crianças serão alojadas na Baixa Saxónia durante um período de quarentena de duas semanas, por precaução relativamente ao novo coronavírus, antes de serem distribuídas por outras zonas do país, apesar de todos terem sido testados à covid-19, antes de terem partido, acrescentou o ministério.

Oriundos do Afeganistão, da Síria e da Eritreia, foram anteriormente estes menores estavam alojados em campos de refugiados nas ilhas gregas de Lesbos, Samos e Chios.

4 Menores refugiados não acompanhados saem dos campos gregos para serem acolhidos em vários países da UE Foto: AFP

Menores refugiados não acompanhados saem dos campos gregos para serem acolhidos em vários países da UE Foto: AFP Menores refugiados não acompanhados saem dos campos gregos para serem acolhidos em vários países da UE Foto: AFP Menores refugiados não acompanhados saem dos campos gregos para serem acolhidos em vários países da UE Foto: AFP Menores refugiados não acompanhados saem dos campos gregos para serem acolhidos em vários países da UE Foto: AFP

O primeiro grupo de 12 crianças, dois sírios e 10 afegãos a viverem em campos de refugiados gregos, chegaram ao Luxemburgo na quarta-feira, onde "começaram uma nova vida" assinalou a comissária europeia do Interior, Ylva Johansson. "Este é apenas o primeiro passo. A situação nas ilhas gregas está a ser difícil há demasiado tempo. Os nossos esforços vão continuar com mais realocações planeadas para os próximas dias e semanas", acrescentou então.

A Alemanha comprometeu-se a acolher pelo menos 350 menores no âmbito de um programa europeu de transferência de 1 600 crianças não acompanhadas da Grécia para outros países da União Europeia, onde se incluem também Portugal, Bélgica, Bulgária, Croácia, França Finlândia, Irlanda e Lituânia, e ainda a Suíça.

Esta semana, organizações não-governamentais (ONG) pediram ao governo português que pusesse em prática com urgência a intenção manifestada de acolher refugiados menores não acompanhados que se encontram atualmente em campos sobrelotados na Grécia.

As organizações defenderam que é preciso determinar não só o número de menores que o país está disposto a receber, mas também o modelo de acolhimento a aplicar.

