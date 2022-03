Kiev disse esta sexta-feira ter morto outro general russo em combate no sul da Ucrânia, segundo o conselheiro presidencial ucraniano Oleksiy Arestovich.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Novo general russo morto na Ucrânia, diz Kiev

AFP Kiev disse esta sexta-feira ter morto outro general russo em combate no sul da Ucrânia, segundo o conselheiro presidencial ucraniano Oleksiy Arestovich.

"As nossas tropas (...) mataram o comandante do 49.º Exército do Distrito Sul da Rússia, General Yakov Rezantsev, num bombardeamento do aeródromo de Chornobayevka" na região sul de Kherson, disse o Arestovich, numa mensagem de vídeo.

Segundo Kiev, Rezantsev é o sexto general russo a ser morto na Ucrânia desde o início da guerra, a 24 de fevereiro, que já tinha reivindicado a responsabilidade pela morte dos generais Andrei Sukhovetsky, Andrei Kolesnikov, Vitali Guerasimov, Oleg Mityaev e Andrei Mordvichev.

Rússia admite morte de 1.351 dos seus soldados desde o início da invasão à Ucrânia A Rússia reconheceu esta sexta-feira a morte de 1.351 dos seus soldados desde o início da ofensiva militar na Ucrânia em 24 de fevereiro, e acusou os países ocidentais de cometerem “um erro” ao entregarem armas a Kiev.

A Rússia só confirmou até agora a morte na Ucrânia do General Andrei Sukhovetsky , comandante adjunto do 41.º Exército, depois de ter servido na Síria em 2018-19, bem como o número 2 da Frota do Mar Negro, o Capitão Andreï Paliï.

"Outro general de duas estrelas foi morto hoje do lado russo, o segundo em doze dias", disse o general norte-americano reformado Mark Hertling à CNN, a 8 de março, salientando que o exército russo estava a cometer "erros repetidos" e "a comunicar por meios não criptografados".

Havia rumores de mais oficiais russos a serem mortos, enquanto a ofensiva russa é, na opinião dos observadores, muito menos eficaz do que inicialmente previsto por Moscovo.

Todos os analistas consultados pela AFP convergiram sobre o espantoso despreparo do exército russo antes da ofensiva.

Alexander Grinberg, analista do Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS), observa que embora as condições da morte de Guerassimov permaneçam desconhecidas, Sukhovetsky foi aparentemente morto por um atirador furtivo.

Kiev diz que quarta alta patente do exército russo morreu em combate Vários analistas, citados pela agência de notícias France-Presse, disseram que a Rússia decidiu colocar altas patentes militares na linha da frente para compensar dificuldades e fragilidades.

"Ele foi morto dois dias após (o início da) operação porque ninguém tinha realmente considerado a guerra" na Rússia, disse ele à AFP.

"Pensaram que seria uma operação do tipo policial para colocar um governo leal a Moscovo no lugar de Zelensky", acrescentou. "É impossível que um oficial dessa patente esteja tão próximo dos combates".

Elie Tenenbaum, investigador do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI), acredita que a presença no terreno de oficiais de tão alta patente mostra que Moscovo "pede aos generais que estejam à frente das suas tropas e que assumam riscos" para compensar uma situação moral difícil das tropas.

A Rússia reconheceu esta sexta-feira a morte de 1.351 dos seus soldados desde o início da sua ofensiva militar na Ucrânia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.