"Estamos numa situação em que eu não recomendaria excluir nada, por muito duro que isso fosse", disse o Ministro da Saúde Jens Spahn esta terça-feira.

Novo confinamento na Alemanha é uma hipótese

AFP "Estamos numa situação em que eu não recomendaria excluir nada, por muito duro que isso fosse", disse o Ministro da Saúde Jens Spahn esta terça-feira.

O governo alemão não rejeita a possibilidade de decretar um novo confinamento para conter a nova vaga de infeções. "Estamos numa situação em que eu não recomendaria excluir nada, por muito duro que isso fosse", afirmou o ministro da Saúde, Jens Spahn esta terça-feira numa entrevista à rádio Deutschlandfunk, quando questionado se a Alemanha seguiria o exemplo da Áustria.

A nova vaga de casos de coronavírus na Alemanha continua a intensificar-se. O número de médio de novas infeções diárias durante os últimos sete dias situa-se em cerca de 400 casos por 100.000 habitantes, mais do dobro do pico que o país registou na primavera.

Na Baviera, a taxa de incidência é de quase 650 casos por 100.000 habitantes e na Saxónia está perto dos 1.000. O ministro da Saúde admite, por isso, medidas de curto prazo adaptadas à situação de cada região, como a imposição de restrições de contacto mais rigorosas. "Seria uma medida regional", sublinhou Spahn, que ontem apelou novamente aos alemães para que se vacinassem "com urgência" face à explosão de casos do SARS-CoV-2 nas últimas semanas no país.

Em zonas como a Baviera e a Saxónia, onde a situação é "muito, muito, dramática", serão necessárias restrições mais rigorosas para tentar conter a propagação e aliviar o peso nos hospitais, acrescentou Spahn na entrevista desta manhã, àquela rádio alemã. "Nestas regiões, nos hospitais, tudo simplesmente parou", explicou o ministro, acrescentando que "isso significa que não se podem excluir medidas".

A Alemanha está na quarta vaga da covid-19 e as autoridades germânicas admitem que esta é a pior fase que o país passou, até à data, desde que a pandemia começou.

Esta segunda-feira, a chanceler Angela Merkel afirmou que a situação atual é "pior do que qualquer outra que tenhamos visto até agora" e apelou a mais restrições.

Embora o número de mortes diárias de covid esteja a cerca de um quinto do nível observado no inverno passado, registaram-se, ainda assim, mais 309 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos de covid-19, registados no país, desde o início da pandemia, para quase 100.000.

