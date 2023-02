O número de vítimas mortais do sismo de segunda-feira não para de aumentar.

Novo balanço aponta para mais de 20 mil mortos na Turquia e na Síria

AFP O número de vítimas mortais do sismo de segunda-feira não para de aumentar.

O sismo que atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria na segunda-feira tirou a vida a mais de 20.000 pessoas, de acordo com o último balanço do número de mortos, que não para de aumentar. Um primeiro comboio de ajuda humanitária entrou nas zonas dominadas pelos rebeldes na Síria esta quinta-feira, ao quarto dia após o desastre.

Um correspondente da AFP viu seis camiões, incluindo material para tendas e produtos de limpeza, entrar em território sírio a partir da Turquia através do posto fronteiriço de Bab al-Hawa.

Segundo Mazen Allouch, responsável do posto fronteiriço, esta ajuda era esperada ainda antes do terramoto de 7,8 de magnitude, que foi seguido de mais de 100 tremores, ter devastado a Síria e a Turquia.

"Será seguida, se Deus quiser, como nos foi prometido, por comboios maiores para ajudar o nosso povo", acrescentou.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou em comunicado que o comboio, composto por seis camiões com cobertores, colchões, tendas, materiais de primeiros socorros e lâmpadas solares, deverá satisfazer as necessidades de pelo menos 5.000 pessoas.

Organizações preocupadas com eventual crise sanitária

Na quarta-feira, um funcionário da ONU advertiu que o stock da ONU no noroeste da Síria mal chegava para alimentar 100.000 pessoas durante uma semana.

Pelo menos 20.451 pessoas foram mortas no terramoto, de acordo com os últimos números oficiais, incluindo 17.134 na Turquia e 3.317 na Síria.

Vinte e três milhões de pessoas estão "potencialmente em risco, incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis", estima a Organização Mundial de Saúde (OMS), que teme uma grande crise sanitária que causaria ainda mais danos do que o terramoto.

As organizações humanitárias estão particularmente preocupadas com a propagação da epidemia de cólera, que reapareceu na Síria.

Em Tloul, uma aldeia no noroeste da Síria, os residentes foram forçados a fugir após o colapso de uma barragem no tremor de terra. "A nossa situação é dramática. Olha para a água à nossa volta", disse Louan Hussein Hamadeh, um dos poucos residentes que permaneceram na aldeia atingida.

Reunidos numa cimeira em Bruxelas, os líderes da União Europeia - que está a organizar uma conferência de doadores para a Turquia e Síria no início de março - realizaram um momento de silêncio pelas vítimas do terramoto.

Enviaram uma carta ao presidente Erdogan expressando a sua "solidariedade" para com o povo turco e oferecendo-se para aumentar a sua ajuda à Turquia.

ONU pede a UE para "não politizar" ajuda à Síria

A UE enviou os primeiros fornecimentos de socorro à Turquia horas após o terramoto de segunda-feira. Mas, inicialmente, ofereceu apenas uma assistência mínima à Síria através dos programas humanitários existentes, devido às sanções internacionais em vigor desde o início da guerra civil em 2011.

Na quarta-feira, Damasco solicitou formalmente a assistência da UE e a Comissão pediu aos Estados-membros que respondessem positivamente ao pedido.

O Comissário da UE Janez Lenarcic, coordenador de assistência da UE, esteve em Gaziantep, no sudeste da Turquia, na quinta-feira, onde deveria encontrar-se com funcionários turcos, bem como com organizações humanitárias que trabalham no noroeste da Síria, indicou a comissão.

O terramoto está a complicar o fluxo de ajuda às zonas rebeldes, tornando difícil chegar a Bab al-Hawa, o único ponto de passagem atualmente garantido pela ONU.

O enviado especial da ONU, Geir Pedersen, apelou em Genebra "a não politizar" a ajuda ao país, acrescentando que tinha levantado a questão junto de representantes dos Estados Unidos e da União Europeia.

França anunciou que iria dar 12 milhões de euros em ajuda de emergência à população síria. Londres anunciou, esta quinta-feira, uma ajuda financeira adicional de pelo menos 3,4 milhões de euros, num montante total de quase 4,3 milhões de euros atribuídos aos Capacetes Brancos, os trabalhadores de salvamento que operam na zona rebelde.

Busca por sobreviventes agravada pelo frio

Por seu turno, a Turquia anunciou que está a trabalhar na abertura de mais dois postos fronteiriços com a Síria para permitir que a ajuda seja entregue.

"Por razões humanitárias, estamos também a tentar abrir os postos fronteiriços com as áreas sob o controlo do governo de Damasco", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros turco Mevlut Cavusoglu.

Milhares de casas estão destruídas de ambos os lados da fronteira e os trabalhadores de resgate continuam à procura de sobreviventes nos escombros, embora a janela crucial das primeiras 72 horas para encontrar sobreviventes tenha fechado, com a situação a ser agravada pelo frio glacial.

Em Adiyaman, o terramoto encurralou adolescentes e seus acompanhantes num hotel desmoronado, que tinham vindo da República Turca do Chipre do Norte (TRNC, reconhecida apenas pela Turquia) para um torneio de voleibol.

De acordo com Nazim Cavusoglu, ministro da Educação cipriota-turco que chegou ao local, um professor e três pais foram retirados vivos na quarta-feira à noite. "Trinta e três pessoas ainda estão presas", disse à AFP.

O tempo frio está a tornar a vida num inferno para os sobreviventes. Na cidade turca de Gaziantep (sul), as temperaturas desceram para -5°C no início da quinta-feira.

Nos campos de tendas do norte da Síria, no entanto, os refugiados sabem que tiveram sorte no seu infortúnio.

"O terramoto foi aterrador, mas as pessoas agradecem a Deus por viver em tendas depois de ver o que aconteceu à sua volta", disse Fidaa Mohammad, residente no campo de refugiados de Deir Ballout.

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, numa visita às áreas afetadas, na quarta-feira, fez um mea culpa face a críticas crescentes: "Claro que há falhas, é impossível estar preparado para uma catástrofe como esta."

Nas últimas semanas, funcionários turcos têm alertado repetidamente contra a utilização de redes sociais antes das eleições presidenciais e legislativas de 14 de maio, nas quais Erdogan procura um novo mandato após 20 anos no poder.

