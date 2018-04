Nove mortos e 16 feridos é o balanço do atropelamento em Toronto

Nove pessoas morreram e 16 ficaram feridas num atropelamento hoje ocorrido em Toronto, anunciou a polícia da capital económica do Canadá, depois de deter o condutor da carrinha branca que se tinha posto em fuga.

“Podemos confirmar que nove pessoas morreram e 16 ficaram feridas”, declarou o subcomissário da polícia de Toronto, Peter Yuen, em conferência de imprensa.

Até agora, a polícia não tinha precisado o número de vítimas do acidente, tendo apenas indicado na sua conta da rede social Twitter que “numerosos transeuntes” tinham sido atingidos por uma furgoneta branca na zona das ruas Yong e Finch.

Imagens captadas pela radiotelevisão pública canadiana CBC mostraram várias pessoas a serem socorridas na calçada, nas imediações da saída de uma estação de metro, e a imprensa local noticiou que “pelo menos quatro pessoas já não tinham sinais vitais”.

A porta-voz da polícia, Meaghan Gray, disse que a carrinha aparentemente subiu o passeio, mas que a razão é ainda desconhecida.

No Twitter, a polícia da capital económica do Canadá indicou ainda que o atropelamento ocorreu às 13:27 locais (19:27 no Luxemburgo), mas não precisou se se tratou de um ato deliberado ou de um acidente.

O atropelamento coincidiu com a realização hoje em Toronto da cimeira de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, em que se debaterá, entre outros assuntos, a adoção de medidas antiterroristas e contra o extremismo 'jihadista'.

(Última atualização às 00:16)

