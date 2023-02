A equipa de resgate ficou visivelmente emocionada após o resgate da idosa, na cidade turca de Kahramanmaras.

Idosa de 74 anos sobreviveu após nove dias nos escombros

Redação A equipa de resgate ficou visivelmente emocionada após o resgate da idosa. Cinco pessoas foram só na quarta, após nove dias nos escombros.

Nove dias (ou 226 horas) após os dois terramotos que devastaram a Turquia e a Síria, Cemile Kekec, de 74 anos, foi resgatada viva dos escombros da cidade turca de Kahramanmaras.

O Presidente da Câmara de Darica, Muzaffer Biyik, publicou o vídeo do resgate improvável onde se vê os bombeiros a abraçarem-se emocionados quando Cemile foi carregada com vida para a ambulância.



O salvamento da idosa acontece numa altura em que os trabalhadores já se tinham focado na limpeza da cidade, adianta a BBC. Ainda não se sabe como a idisa conseguiu sobreviver mais de uma semana encurralada nos escombros.

Melike Imamoglu, de 42 anos, também foi salva por uma equipa de resgate na mesma cidade.

Dez dias após a catástrofe, está a tornar-se cada vez mais difícil encontrar sobreviventes do terramoto que fez, até ao momento, mais de 41 mil vítimas mortais nos dois países.

Um regresso à vida quotidiana tem sido incentivado pelo governo turco, que encoraja as pessoas a regressar às suas casas, se possível, depois de as autoridades terem declarado que estão seguras.

As equipas de salvamento estrangeiras também têm feito a diferença no salvamento de vidas. Na terça-feira, por exemplo, a missão portuguesa de salvamento na Turquia conseguiu resgatar um cão dos escombros de um edifício destruído, já depois de ter conseguido retirar, com vida, uma criança de dez anos, também dos escombros de um prédio que desabou.

Na Síria, as equipas de socorro tiveram dificuldades em chegar às zonas afetadas pelo sismo devido à guerra civil que se vive no país.

Resgatados 5 sobreviventes após 9 dias nos escombros

Cinco pessoas foram resgatadas só na quarta-feira com vida depois de nove dias soterradas nos escombros, na sequência dos sismos na Turquia que provocaram, pelo menos, 40 mil mortos no país e na Síria.

O último resgate ocorreu numa das cidades mais destruídas pelos sismos e onde as equipas de resgate retiraram dos escombros com vida uma mulher e os dois filhos, presos durante 228 horas.

Uma hora antes, as equipas tinham resgatado a idosa de 74 anos, Cemile Kekeç, habitante da cidade de Kahramanmaras, perto do epicentro do sismo.

Na mesma cidade, uma mulher de 42 anos, Melike Imamoglu, foi encontrada viva num prédio desabado, depois de as equipas de busca ouvirem os seus pedidos de socorro. Como um membro da equipa de resgate declarou, ao jornal Hürriyet (sediado em Istambul), a mulher estava de boa saúde, apesar das 222 horas que esteve presa nos escombros, e "melhor do que aqueles que estavam do lado de fora", algo inexplicável, disse.

Estes cinco resgates, quase milagrosos por ocorreram ao fim de vários dias, somam-se ao salvamento de uma outra mulher, Fatma Güngör, de 77 anos, resgatada na cidade de Adiyaman.

As baixas temperaturas, próximas de zero graus, ou até mais baixas, na região afetada pelos sismos, podem em certas circunstâncias facilitar a sobrevivência das pessoas presas, como explicaram especialistas da equipa de bombeiros de Madrid, em Espanha, que participou vários dias nos resgates, à agência Efe.

Os escombros de betão protegem contra o frio extremo e, como não faz calor, o corpo não transpira e desidrata como no verão, quando as probabilidades de sobrevivência seriam de apenas dois ou três dias, precisaram.

O número de mortos resultantes dos dois terramotos, de força 7,7 e 7,6, é já superior a 35 mil na Turquia e cinco mil na Síria, mas teme-se que ainda possa subir, quando os escombros começarem a ser removidos.

