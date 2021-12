Confinamentos e reforço das restrições estão a registar-se em todo o mundo

Mundo 3 min.

Ómicron

Novas medidas e novas restrições no mundo

Redação Confinamentos e reforço das restrições estão a registar-se em todo o mundo

A rápida circulação da variante Ómicron leva vários países a avançarem com novas restrições para travar a pandemia da covid-19 em todo o mundo.

Bruxelas acelera a entrega de vacinas na UE

A Comissão Europeia anunciou no domingo um acordo com a BioNtech e a Pfizer para entregar mais 20 milhões de doses da sua vacina covid aos estados membros na primeira metade de 2022 para facilitar as campanhas de vacinação.





Israel coloca vários países europeus na lista vermelha

Israel proíbe cidadãos de viajar para países na lista vermelha, incluindo Portugal As restrições de viagens, que já afetavam a maioria dos países africanos, mas também Grã-Bretanha e Dinamarca, alargam-se agora a Espanha, Portugal, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Suécia e Emirados Árabes Unidos, segundo avança a agência de notícias France Press.

O governo israelita proibiu no domingo os seus cidadãos de viajar para vários países europeus, incluindo a França, que foram colocados numa lista vermelha, e os Estados Unidos podem ser acrescentados, para impedir a propagação da variante Omicron do Covid-19. As restrições de viagem ao estrangeiro, que já se aplicam à maioria dos países africanos, bem como à Grã-Bretanha e Dinamarca, aplicam-se agora também à Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Suécia e também aos Emirados Árabes Unidos.

Países Baixos confinados

Nos Países Baixos, onde 86% dos adultos são vacinados, todas as lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros não essenciais fecham ao domingo até 14 de Janeiro. As escolas devem permanecer fechadas até 9 de Janeiro. Ao mesmo tempo, o número de convidados que as pessoas podem ter nas suas casas é reduzido para dois, excepto no Natal e no dia antes e depois de 25 de Dezembro, e no período do Ano Novo, em que serão quatro. As restrições sanitárias impostas pelo governo holandês são cada vez mais impopulares, com tumultos a irromperem em cidades como Roterdão e Haia durante várias noites de Novembro.

Variante Omicron detectada no Irão

O primeiro caso da variante Ómicron do Covid-19 foi detectado no Irão, onde foi realizada uma reunião de emergência na presença do ministro da Saúde para decidir sobre medidas específicas para evitar a propagação da variante. O Irão é particularmente afectado pela Covid-19 com mais de 130.000 mortes. O chefe do comité de controlo da Covid propôs no domingo o encerramento total das escolas.

França: sem prolongamento das férias escolares

Um prolongamento das férias escolares para além de 3 de Janeiro "não é a hipótese preferida" para travar a epidemia de Covid e seria decidido apenas como "último recurso", disse o ministro da Educação Nacional Jean-Michel Blanquer.

Congo: Nguesso em isolamento

O chefe de estado do Congo, Denis Sassou Nguesso, de 78 anos de idade, foi colocado em isolamento depois de várias pessoas no seu círculo imediato terem dado positivo para o Covid-19. O Congo aligeirou recentemente algumas das medidas de combate à Covid-19, incluindo permitir que os casamentos se realizem. O país registou cerca de 360 mortes devido ao Covid-19.

Mais de 5,34 milhões de mortos

A pandemia matou pelo menos 5.348.763 pessoas em todo o mundo desde que o gabinete da OMS na China comunicou o surto da doença no final de Dezembro de 2019, de acordo com os números recolhdos pela AFP . Os Estados Unidos são o país com mais mortes, com 806.302, à frente do Brasil (617.754 mortes), Índia (477.422) e México (297.835). A OMS estima que, tendo em conta o excesso de mortalidade directa e indirectamente ligado ao Covid-19, a taxa da pandemia poderia ser duas a três vezes superior à registada oficialmente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.