Lei anti-tabaco

Nova Zelândia proibe venda de tabaco às gerações futuras

AFP Os menores de 14 anos, ou pessoas nascidas depois de 2008, nunca vão poder comprar tabaco legalmente.

A Nova Zelândia anunciou nesta quinta-feira um plano para aumentar gradualmente a idade permitida para venda de tabaco, uma "estreia mundial" com o proibir a venda de tabaco a longo prazo.

Os menores de 14 anos, ou pessoas nascidas depois de 2008, nunca vão poder comprar tabaco legalmente, na Nova Zelândia. A nova legislação aprovada pelo governo neozelandês estabelece que a idade legal para fumar irá aumentar todos os anos.

A representante do Ministério da Saúde neozelandês, Ayesha Verral, explicou que o objetivo é criar, nos próximos quatro anos, uma geração completamente não fumadora. "Este é um dia histórico para a saúde do nosso povo".

A legislação será introduzida em 2022, com as limitações de idade a começarem a ser aplicadas a partir de 2023. Segundo a AFP, com a nova lei, a partir de 2027 a idade legal para fumar - que é atualmente 18 anos - sofrerá um aumento de um ano todos os anos, o que significa que quem nasceu depois de 2008 nunca poderá comprar tabaco de forma legal, dado que será sempre um ano mais novo do que o limite legal.



Fumar mata cerca de cinco mil pessoas por ano no país

A ministra disse que o governo também irá introduzir legislação para restringir o número de locais que se vende tabaco e apenas permitir produtos com baixo teor de nicotina, para reduzir o risco de dependência. Verrall quer garantiu que Nova Zelândia vai manter a liderança mundial no combate ao tabagismo.

Em 1990, o país proibiu a indústria do tabaco de patrocinar o desporto e em 2004 proibiu o fumo em bares. O fumo, que causa um em cada quatro cancros, continua a ser a principal causa de morte evitável na Nova Zelândia. Fumar mata cerca de cinco mil pessoas por ano no país.

O fabricante de tabaco British American Tobacco New Zealand disse que as medidas eram "não testadas, infundadas e sem qualquer prova científica da sua eficácia". "As consequências são de facto uma proibição progressiva, que apenas incentiva a venda (de tabaco) no mercado negro", afirmou a empresa em comunicado.



