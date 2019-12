"As queimaduras era horríveis. Muita gente não conseguia sequer falar", lembrou o neozelandês que voou para a ilha por conta própria.

Mundo 2 min.

Nova Zelândia. Piloto salva 12 pessoas de vulcão que entrou em erupção

Ana Patrícia CARDOSO "As queimaduras era horríveis. Muita gente não conseguia sequer falar", lembrou o neozelandês que voou para a ilha por conta própria.

Mark Law, piloto de um helicóptero comercial, arriscou a vida para salvar os sobreviventes do vulcão da ilha de White, na Nova Zelândia, que entrou em erupção repentina na passada segunda-feira.

Law contou ao jornal The Guardian o cenário de horror que presenciou quando chegou ao local e encontrou "pessoas mortas, prestes a morrer, outras vivas…mas inconscientes”.

O piloto saiu do avião e passou cerca de uma hora no terreno à procura de sobreviventes e a dar auxílio aos feridos graves, mesmo tendo em conta a quantidade enorme de cinza que se amontoou em cima dele.

“Ouvimos dizer que a equipa de resgate não ia logo para lá”, explicou o piloto de 48 anos que há dez lidera uma empresa de passeios aéreos sobre o vulcão Whakaari.



Operação de risco. Cenário de Horror

AFP

Law tem dois helicópteros AS350 Squirrel e depois de confirmar que estava a haver uma erupção que colocou pessoas em risco, decidiu ir com a sua equipa até lá.

"Desci até à cratera, até aos 60 metros. Podíamos ver as pessoas muito facilmente do ar. Elas estavam deitadas ou desordenadas. Estávamos à procura de um lugar onde pudéssemos pousar que não fosse um grande problema. A poeira é muito ácida e isso não é bom para os motores", explica o piloto.

"Parecia que estava a correr em pó de talco. Era muito difícil respirar e sem máscara de gás estávamos ansiosos por ar, mas ... a adrenalina toma conta. Prefiro quebrar algumas regras e salvar algumas vidas do que ficar aqui a pensar no que poderíamos ter feito", afirmou o piloto que já serviu como soldado em zonas de guerra no continente africano.

No entanto, nunca tinha visto nada como naquela ilha vulcânica. "As queimaduras era horríveis. Muita gente não conseguia sequer falar." Law e os colegas carregaram cinco pessoas em cada um dos helicópteros e outras duas numa terceira máquina particular que os acompanhou.

Depois de passar 40 a 50 minutos na ilha, eles levaram os sobreviventes de volta para o hospital Whakatāne, de onde foram transferidos para unidades especializadas em queimaduras em toda a Nova Zelândia.

O piloto quis regressar imediatamente e apanhar as oito vítimas que ainda tinham ficado para trás mas não o deixaram ir. Isto enquanto a polícia ainda aguardava a autorização dos peritos para lá regressar também. "É só burocracia. Ia para lá agora mesmo recuperar os corpos, se me dessem autorização", admitiu, acusando já a frustração que se estendeu por toda a comunidade, que cobra mais velocidade na operação de resgate.