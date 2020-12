Jacinda Ardern considera que as alterações climáticas são "um dos maiores desafios do nosso tempo" e disse no Parlamento que a moção é uma "declaração baseada na ciência".

Nova Zelândia declara estado de emergência climática

Jacinda Ardern considera que as alterações climáticas são "um dos maiores desafios do nosso tempo" e disse no Parlamento que a moção é uma "declaração baseada na ciência".

A Nova Zelândia declarou, esta quarta-feira, o estado emergência em matéria de alterações climáticas.

Segundo o jornal New Zealand Herald, a moção foi apresentada pela primeira-ministra Jacinda Ardern, recebeu oposição dos deputados do Partido Nacional e do Act, e foi apoiada pelos Verdes e pelo Partido Māori, tendo sido aprovada com 76 votos contra 43.

Ardern anunciou um conjunto de novas medidas com intenção de travar as alterações climáticas, incluindo a promessa de um governo neutro em carbono até 2025.

"O impacto devastador que o clima volátil e extremo terá na Nova Zelândia e no bem-estar dos neozelandeses, nas nossas indústrias primárias, na disponibilidade de água, e na saúde pública através de inundações, subida do nível do mar, e incêndios florestais", foram algumas das razões apontadas pela primeira-ministra para explicar a situação de emergência.

A moção aprovada esta quarta-feira reconheceu a "tendência alarmante no declínio das espécies e da biodiversidade global", incluindo o declínio da biodiversidade indígena da Nova Zelândia.

"Esta declaração é um reconhecimento da próxima geração. Um reconhecimento do fardo que eles carregarão se não fizermos isto bem e não tomarmos medidas agora", declarou Ardern. "Cabe-nos a nós demonstrar um plano de acção, e um motivo de esperança", concluiu.

A governante disse que o setor governamental será obrigado a comprar apenas veículos elétricos ou híbridos, a frota será reduzida ao longo do tempo em 20% e todas as 200 caldeiras a carvão utilizadas nos edifícios do serviço público serão gradualmente eliminadas.



A moção apela também ao reconhecimento do "progresso significativo na resposta ao desafio" pelo país através da assinatura do Acordo de Paris e da aprovação do Acto de Carbono Zero de 2019, que obriga a Nova Zelândia a reduzir as emissões.



A Nova Zelândia é um dos poucos países a ter um objectivo de emissões zero consagrado na lei.

Segundo a imprensa nacional, os partidos da oposição descreveram o movimento como uma manobra publicitária, com a líder do Partido Nacional, Judith Collins, a chamar-lhe "sinal de virtude". "Pensamos que está tudo muito bem em declarar uma emergência, mas não existe um plano adequado sobre como lidar com ela", disse Collins à Radio New Zealand.



Já a deputada do Partido Nacional, Nicola Willis, disse que não havia dúvidas "as alterações climáticas são o maior desafio ambiental do nosso tempo", acrescentando que o partido estava de acordo com a missão global de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, mas que não era claro como é que declarar uma emergência em termos de alterações climáticas iria de facto diminuir as emissões globais.

O Parlamento Europeu declarou emergência climática 28 de novembro de 2019, sendo que em todo o mundo, 32 países reconheceram formalmente a crise global, reconhecendo este estado de emergência.



