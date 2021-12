O país oceânico manteve baixo o número de infeções e mortes com o vírus e implementou uma das políticas mais duras do mundo durante a pandemia.

Nova Zelândia atrasa reabertura sem quarentena devido à Omicron

O Governo da Nova Zelândia disse esta terça que vai adiar até ao final de fevereiro o plano de reabertura das fronteiras sem quarentena devido à rápida propagação da variante Omicron noutros países. Ao mesmo tempo as quarentenas para quem entra vão aumentar de sete para 10 dias.

O país oceânico, que manteve baixo o número de infeções e mortes com o vírus e implementou uma das políticas mais duras do mundo durante a pandemia, tinha planeado permitir a entrada sem quarentena de neozelandeses vacinados e residentes australianos a partir de meados de janeiro.

Chris Hipkins, o ministro da resposta à covid-19, argumentou numa declaração que a decisão se destinava a "travar a rápida propagação". "Não há dúvida de que isto é uma desilusão e irá perturbar os planos de férias de muitas pessoas, mas é importante pôr estas mudanças em prática hoje para que (os viajantes) possam considerar os seus planos a tempo", disse Hipkins, sublinhando que a política é "absolutamente necessária" para continuar a proteger as pessoas.

Embora o ministro não tenha feito qualquer menção aos viajantes do resto do mundo, que ainda se espera que possam entrar no país sem quarentena a partir de meados de abril, presume-se que estas novas medidas acabarão por afetar também os planos anteriormente anunciados.

Desde o início da pandemia, a Nova Zelândia acumulou 13.495 casos confirmados de covid-19, incluindo 49 mortes. A Omicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

A covid-19 provocou mais de 5,35 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

