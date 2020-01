O Governo ainda não entrou em funções mas já há abalos na primeira coligação a governar Espanha. Pedro Sanchéz criou a vice-presidência da transição energética e diminuiu a importância do líder do Podemos, Pablo Iglesias.

Nova vice-presidência cria mal-estar na coligação espanhola

O governo de coligação PSOE/Unidos Podemos vai ter quatro em vez dos três vices inicialmente previstos. Numa manobra sem espaço para marcha-atrás dada a introdução, "virada para o futuro", da vicepresidencia "verde", Pedro Sanchéz tirou o tapete a Pablo Iglesias. O El País garante que o Podemos foi apanhado de surpresa. Não vai contestar a decisão em público. Iglesias vai dividir o protagonismo com três mulheres.

A TVE garante que o partido, fundando em 2014 que se tem afirmado no quadro da esquerda espanhola, "desconhecia" a existência da quarta vice-presidência e que a entrada de Teresa Ribera no núcleo imediatamente abaixo do líder do Governo criou desconforto no Podemos. Em peso, a imprensa espanhola destaca a diminuição do peso político de Iglesias na solução governativa que pôs fim aos últimos dois anos e meio de impasse na formação do executivo de Madrid. Fontes do Podemos referiram, no entanto, ao El País que apesar do desconforto, o partido não tenciona colocar o assunto debaixo dos holofotes.

Contas feitas, há três socialistas na vice-presidência contra apenas um dos roxos. Carmen Calvo assume a pasta da Presidência, Relações com as cortes e Memória Democrática, Pablo Iglesias fica com os Direitos Sociais e a Agenda 2030, a ministra da Economia, Nadia Calviño, vai ocupar também o cargo da Transformação Digital e Teresa Ribera lidera a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico.

Depois da investidura do primeiro governo de coligação espanhol, PSOE e Podemos assinaram um acordo com vista a garantir a estabilidade onde se refere que o Governo "se regerá pelos princípios da lealdade, cooperação, co-responsabilidade e estabilidade" e se compromete a atuar na base do "diálogo, consenso, negociação e boa fé".

Novo governo é "desperdício" para o PP

Até domingo vão ser conhecidos os restantes nomes que compõem o executivo liderado por Pedro Sanchéz. Transitam do anterior governo de gestão o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, a ministra da Indústria, Reyes Maroto, o ministro do Fomento, José Luis Ábalos e a ministra das Finanças, María Jesús Montero.

O Podemos propõe mais quatro: Irene Montero, na Igualdade, Yolanda Díaz, no Trabalho, Alberto Garzón, Consumo, e Manuel Castells, nas Universidades.

Líder da oposição de direita, o PP fala em "desperdício" e diz que a criação da quarta vice-presidência vai disparar os gastos com "assessores e carros oficiais".