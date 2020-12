Um homem francês residente no Reino Unido testou positivo à nova variante da covid-19 que é 70% mais contagiosa. O indivíduo está assintomático.

Mundo 2 min.

Nova variante do vírus covid chegou a França. Primeiro caso detetado

AFP Um homem francês residente no Reino Unido testou positivo à nova variante da covid-19 que é 70% mais contagiosa. O indivíduo está assintomático.

Um primeiro caso de contaminação pela variante Covid-19 que apareceu no Reino Unido foi detetado, em França. A presença desta variante foi confirmada em Tours na sexta-feira, num francês residente no Reino Unido.

O homem é assintomático e tem estado isolado na sua casa, disse o ministério da saúde francês. Na Alemanha também já foi registado um caso de infeção por esta nova estirpe, cerca de 70% mais contagiosa do que a original, contudo, até agora ainda não há casos no Luxemburgo.

Esta é a "primeira contaminação com a variante VOC 202012/01 do vírus Covid-19" detetada em França. O homem chegou "de Londres a 19 de Dezembro" e foi "tratado" no hospital dois dias mais tarde, comunicou o Ministério da Saúde francês.

Covid-19. “A nova variante do vírus vai aparecer no Luxemburgo mais cedo ou mais tarde” Três ministros admitem que se a nova estirpe mais contagiosa do Reino Unido "continuar a propagar-se tão depressa como está a acontecer " vai chegar ao país. “Temos de estar preparados”.

"As autoridades sanitárias levaram a cabo o rastreio dos contactos dos profissionais de saúde que cuidaram do doente e investigaram os seus contactos de risco, a fim de colocar essas pessoas em completo isolamento", informaram fontes oficiais.

Tal como outros países europeus, a França, que já pagou um preço muito elevado pelo Covid com mais de 62.000 mortes, temia há vários dias a presença desta nova variante do vírus no seu país. E isto apesar do reconfinamento de Londres e parte da Inglaterra, bem como a suspensão das ligações entre canais como medida de precaução e a introdução de testes obrigatórios para entrar em território francês.

Covid-19. Variante detetada na África do Sul é "mais transmissível" Londres anunciou esta quarta-feira que identificou dois casos desta variante "altamente preocupante", por ser "mais contagiosa" que a identificada na última semana no Reino Unido.

Caso detetado na Alemanha

Na passada segunda-feira, o Ministro da Saúde Olivier Véran admitiu que era "possível" que a variante já estivesse a circular em França. Um caso semelhante foi relatado na Alemanha, numa mulher que chegou de avião de Londres, e no Líbano, também num passageiro londrino.

De acordo com vários estudos apresentados no Reino Unido, a nova variante é mais contagiosa do que a estirpe original. Um das investigações calcula esta contagiosidade é "50% a 74%" mais elevada e que isto poderá ter consequências no número de mortes e hospitalizações ligadas ao Covid-19 através do Canal da Mancha. Porém, nesta fase ainda não há provas de que esta variante conduza a formas mais graves da doença.

Com Redação

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.