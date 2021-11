Duas grandes mudanças para as viagens dentro e fora da União Europeia vão afetar todos cidadãos não comunitários, tais como brasileiros, cabo-verdianos, entre outros já no próximo ano

Nova taxa de viagem e digitalização de documentos: O que mudará nas viagens para a UE

Em 2022 dois novos sistemas fronteiriços vão ser implementados, o que implicará para muitos uma ligeira mudança na forma de viajar dentro e fora da UE e da zona Schengen.



O Sistema de entrada/saída (EES) não implica mudanças no que toca a pedido de vistos ou documentos obrigatórios, mas muda a forma como as fronteiras externas da UE são policiadas.

Muitos aeroportos, já dispõem de scanners biométricos de passaportes, mas apenas verificam se o seu passaporte é válido e a fotografia corresponde à sua cara. Este novo sistema é essencialmente uma atualização de segurança, substituindo o atual processo que depende dos carimbos dos guardas de fronteira, por um sistema eletrónico de entrada/saída que registará mais detalhes sobre os passageiros, tais como o estatuto de imigração.

O Sistema de Entrada/Saída não se aplicará aos cidadãos não comunitários detentores de um documento de residência ou de uma autorização de residência. Uma vez portadores de cartão de residência nacional, tal como uma carte de séjour em França ou um TIE em Espanha, não são afetados por esta situação, uma vez que têm o direito a estadias ilimitadas no seu país de residência.

Sendo assim, os seus dados pessoais não serão registados no Sistema de Entrada/Saída, bastando que que os titulares de tais documentos os apresentem aos guardas de fronteira para provar o seu estatuto.

Embora possam enfrentar o inconveniente de algumas perguntas adicionais da próxima vez que viajarem, não há qualquer sugestão de que aqueles com residência permanente, desde que o possam provar com a sua autorização, se deparem com problemas futuros no caso de passarem pelos portões automáticos ao entrarem na UE, uma vez que o seu estatuto de residência está garantido.

Este novo método de controlo eliminará, à partida, a inconsistência humana no carimbo de passaportes, que tem sido um assunto particular para os britânicos desde Brexit, com práticas oficiais extremamente inconsistentes por parte dos guardas fronteiriços que têm frustrado muitos residentes britânicos da UE e os deixaram com carimbos incorrectos nos seus passaportes, noticiou o The Local.

Para os visitantes da UE, este nova realidade reforça a aplicação da regra dos 90 dias, sendo que qualquer pessoa que tente ficar mais tempo ou "jogar" com o sistema será instantaneamente identificado. O outro objectivo declarado da Comissão Europeia é a segurança, facilitando a detecção de riscos de segurança na fronteira.

Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem

A segunda novidade das fronteiras será o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS), que só é relevante para cidadãos não comunitários que não vivam permanentemente num país da UE ou que tenham um visto para um país da UE. Abrange turistas, proprietários de segundas residências, aqueles que visitam a família ou que fazem trabalho de curta duração.

Os cidadãos de muitos países não pertencentes à UE, podem passar até 90 dias em cada 180 na UE ou zona Schengen sem necessitarem de visto - a chamada "regra dos 90 dias". A partir de 2022 isto irá mudar - as pessoas ainda têm direito a passar até 90 dias em cada 180, mas o processo não será completamente livre de administração.

Em vez disso, os viajantes terão de preencher um pedido on-line antes de viajarem. Uma vez emitida, a autorização dura três anos, pelo que os viajantes frequentes não precisam de preencher sempre uma nova candidatura, mas esta deve ser renovada de três em três anos. Cada pedido custa sete euros, mas é gratuito para menores de 18 e maiores de 70 anos.

Para quem viajou recentemente para os EUA, o sistema é essencialmente semelhante ao visto ESTA exigido para estadias de curta duração.



A Comissão Europeia diz que os pedidos devem ser processados em minutos, mas aconselha os viajantes a solicitarem com 72 horas de antecedência em caso de atrasos.

As transportadoras de passageiros vão ter de verificar se os viajantes de países terceiros já utilizaram o número permitido de entradas e dias de estadia.

O regime ETIAS deverá estar plenamente operacional no final de 2022, e a Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (Frontex) já contratou 41 novos funcionários que vão trabalhar na Unidade Central ETIAS.

Os novos membros incluem 28 manipuladores de candidaturas ETIAS, dois chefes de equipa, e 11 operadores de apoio a viajantes e transportadores. A Agência espera que o número de funcionários a trabalhar na Unidade Central ETIAS aumente para 200 quando o sistema estiver totalmente operacional.

