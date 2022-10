Nova sondagem dá a Lula sete pontos de vantagem sobre Bolsonaro

O Luxemburgo tropical que existe no Brasil

Num vale esquecido do estado brasileiro de Minas Gerais, há uma pequena cidade que foi fundada por luxemburgueses há cem anos. As terras de Monlevade foram ocupadas por milhares de famílias vindas do Grão-Ducado no advento da indústria do aço. Mergulho na selva para perceber como foi forjada a versão tropical de um pequeno país do centro da Europa.