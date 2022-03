Esta terça-feira, as delegações da Rússia e da Ucrânia retomaram as negociações presenciais. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encontrou-se com ambas. O oligarca russo Roman Abramovich também está a acompanhar as conversas de paz.

Guerra na Ucrânia

Nova ronda de negociações na Turquia. "É preciso pôr termo a esta tragédia", diz Erdogan

Redação Esta terça-feira, as delegações da Rússia e da Ucrânia retomaram as negociações presenciais. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encontrou-se com ambas. O oligarca russo Roman Abramovich também está a acompanhar as conversas de paz.

Esta terça-feira, aconteceu uma nova ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, em Istambul, Turquia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esteve com as duas delegações e apelou ao fim do conflito. "É preciso pôr termo a esta tragédia", afirmou Erdogan.

O chefe de Estado turco acrescentou que continua em contacto com os seus homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, para promover a mediação, sublinhando que a Turquia vem fazendo esforços nesse sentido desde 2014.



Ainda não se sabe o que foi decisivo nesta nova ronda, mas Mykhailo Podolyak, o responsável da delegação ucraniana e conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enumerou algumas das exigências levadas para discussão: "Garantias incondicionais de segurança para a Ucrânia, cessar-fogo, decisões eficazes sobre corredores humanitários e comboios humanitários", escreveu no Twitter, admitindo que estas são negociações "difíceis".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Uma das pessoas presentes em Istambul foi Roman Abramovich, o oligarca turco que ontem foi notícia quando o Wall Street Journal avançou que tanto Abramovich como dois negociadores ucranianos tinham apresentado sintomas de envenenamento.



O proprietário do Chelsea foi visto com as delegações e Erdogan esta manhã. Não é a primeira vez que tal acontece, uma vez que o oligarca já tinha participado em reuniões no início de março.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Entretanto, Moscovo já desmentiu a tentativa de envenenamento noticiada na segunda-feira. "Isto faz parte da campanha de informação, faz parte da sabotagem da informação, faz parte da guerra da informação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela BBC.

Peskov confirmou também que Abramovich não era um membro oficial da delegação russa nas negociações mas estava envolvido para assegurar "certos contactos" entre Moscovo e Kiev.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.