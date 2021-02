Os icónicos táxis amarelos de Nova Iorque já viveram melhores dias. A pandemia está a trazer grandes dificuldades ao setor, numa altura em que a mobilidade e as viagens têm sido fortemente afetadas pela covid-19.

Nova Iorque. Táxi amarelo, um ícone à beira da extinção?

Eram omnipresentes nas ruas de Nova Iorque, tão ou mais emblemáticos que o Empire State Building ou os bonés dos Yankees. Mas após um ano de pandemia, os táxis amarelos estão a tornar-se mais raros no, agora menor, rebuliço da cidade. E o seu futuro parece cada vez mais incerto.

Numa manhã de fevereiro num parque de estacionamento perto do aeroporto de La Guardia, cerca de 50 táxis amarelos fazem pacientemente fila no frio gélido antes de arrancar para apanhar um cliente a um dos terminais. Antes da pandemia, "havia centenas de táxis amarelos neste parque de estacionamento, nós esperávamos lá fora na fila durante 20 minutos. Agora somos 50 e esperamos durante duas horas", diz Joey Olivo, um veterano do setor há mais de 30 anos. O número de serviços diminuiu tanto para ele como para os colegas em geral, muito devido ao teletrabalho generalizado nas zonas comerciais da cidade, ao encerramento das escolas e à queda de turistas no geral.

"É difícil: o meu rendimento caiu 80%, costumava ganhar talvez 1.000 dólares por semana, estou a 200-300 dólares", diz Joey. Sem a mulher, uma enfermeira que continua a "ganhar bem", "eu teria posto uma corda à volta do pescoço", diz o taxista de Brooklyn, com ar jovial apesar dos seus 60 anos.

"Queda livre"

A maioria dos taxistas de Nova Iorque, a maioria imigrantes da primeira geração, não têm tido sorte nem bom humor à medida que o sustento se evapora. Os protestos recentes de 10 de fevereiro nas ruas da Grande Maçã são prova disso mesmo.

A concorrência de plataformas como a Uber e Lyft já tinha reduzido drasticamente os rendimentos destes trabalhadores, que anteriormente podiam exceder os 7000 dólares mensais se trabalhassem longas horas todos os sete da semana. Mas com a pandemia, "é uma queda livre", diz Richard Chow, de 62 anos, da Birmânia. Chow não é, contudo, o mais desesperado, dado que adquiriu a sua licença, em 2006 por 410.000 dólares.

Nos anos seguintes, os preços dos 'medalhões' (como vulgarmente são denominadas as licenças) dispararam, devido a uma onda de especulação financeira. Em 2009, o irmão mais novo, Kenny Chow, pagou 750.000 dólares. E em 2014, as licenças atingiram a barreira de um milhão de dólares. O sucesso da Uber e companhia rebentou a "bolha". E condenou milhares de condutores - que adquiriram licenças a crédito a preços elevados - à falência ou ao endividamento para toda a vida.

Kenny Chow suicidou-se em 2018, a par com pelo menos outros sete condutores nesse ano, destacando a sua situação frequentemente dramática. E neste contexto já difícil surgiu a pandemia com os seus "efeitos devastadores", afirma Bhairavi Desai, presidente da Taxi Workers Alliance, o sindicato dos motoristas de Nova Iorque.

"Antes da pandemia, o número de serviços desceu 50% Desde a pandemia, estamos perto dos 90% de redução", diz a presidente . Tal como os aeroportos, "as partes mais desertas da cidade são de Manhattan (centro financeiro, comercial e cultural da cidade) das quais os motoristas dependem para os seus rendimentos", acrescentou ainda.

Ícone cultural

Esta quebra ajuda a explicar porque é que os famosos táxis amarelos estão a tornar-se cada vez mais raros. Embora ainda existam atualmente cerca de 13.000 'medalhões' atribuídos, apenas 5.000 estão a funcionar em pleno atualmente, diz o sindicato do setor. Cerca de 7.000 permanecem agora nas garagens: tirá-los de lá já não é rentável, diz William Pierre, motorista do Haiti. Pierre continua a conduzir, embora o seu rendimento diário mal ultrapasse os 100 a 150 dólares diários - valor que partilha 50/50 com a empresa que lhe aluga o carro. "Não quero ficar em casa, quero estar lá fora e alimentar a minha família", diz.

Assim como os veículos axadrezadas dos anos 60, que deram lugar aos icónicos carros amarelos, também estes agora estão condenadas à extinção? Joey Olivo e William Pierre acreditam que os negócios acabarão por retomar, apesar de concordarem que "nunca mais será a mesma coisa". Já a presidente do sindicato teme que estes "desapareçam gradualmente" se a autarquia não anular as dívidas dos motoristas.

O sindicato tem intensificado os protestos. Dezenas de veículos bloquearam por alguns momentos o trânsito na quarta-feira passada na famosa ponte de Brooklyn. "Em todo o mundo (...) sabe-se que se está em Nova Iorque quando se vê um táxi amarelo", diz Bhairavi Desai . "É um ícone cultural...um serviço de 24 horas que é parte integrante do tecido económico, social e cultural desta bela cidade.

Recentemente, o presidente democrata da câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, prometeu ajudar o setor - desde que os cofres da cidade, também eles prejudicados pela pandemia, sejam socorridos pelo governo federal. "Queremos ajudar os condutores, mas precisamos (...) de um plano de ajuda", disse na quarta-feira. Se se materializar, tal poderá "abrirá a porta a uma solução" e não condenar à morte um dos ícones da 'cidade que nunca dorme'. Ou pelo menos que não dormia.

