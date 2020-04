Face a igual período de 2019, foram mais do dobro as chamadas relativas a intoxicação com lixívia e produtos desinfetantes - dias depois de Donald Trump ter questionado se poderiam ser injetados para matar o vírus.

Nova Iorque regista aumento de casos de intoxicação por desinfetante depois de declarações de Trump

Ana TOMÁS Face a igual período de 2019, foram mais do dobro as chamadas relativas a intoxicação com lixívia e produtos desinfetantes - dias depois de Donald Trump ter questionado se poderiam ser injetados para matar o vírus.

As chamadas para o Centro de Controlo de Intoxicação de Nova Iorque, devido

à exposição a certos químicos domésticos, mais do que duplicaram depois de o Presidente Donald Trump ter sugerido que a injecção de desinfectante poderia ser uma forma de combater a covid-19.

A notícia foi confirmada, este sábado, à estação americana NBC pelas autoridades da cidade, que, nas 18 horas, após as declarações de Trump durante uma conferência de imprensa na noite de quinta-feira, receberam 30 chamadas relativas a intoxicação com produtos do género. Nove delas especificamente relacionadas com produtos da marca Lysol, 10 relacionados com lixívia e 11 com outros produtos de limpeza doméstica.

As autoridades de Nova Iorque - o estado americano mais afetado pela pandemia - consideram que houve um aumento de casos, comparando com o período equivalente no ano passado, em que foram registados 13 casos (menos de metade), dois deles sobre lixívia e nenhum sobre produtos relacionados com a Lysol, acrescenta a informação da NBC.

Sarcasmo e má-interpretação

As declarações de Donald Trump sobre os desinfetantes foram proferida na quinta-feira, 23 de abril, mas o chefe de Estado americano justificou-se mais tarde, já com a polémica instalada, que tinham sido sarcásticas e deturpadas pela comunicação social.

“Considero que o desinfetante o trata [o novo coronavírus] num minuto. Será possível haver uma injeção?”, questionou em conferência de imprensa na Casa Branca



afirmou hoje que não vale a pena "perder tempo" em conferências de imprensa diárias relativas à pandemia de covid-19, em que apenas são colocadas "questões hostis".

“Qual é o objetivo de ter conferências de imprensa na Casa Branca quando a comunicação social não faz senão questões hostis e depois não relata a verdade e os factos com precisão”, escreveu Trump na sua conta do Twitter.

“O povo americano não tem senão falsas notícias. Assim não vale o tempo nem o esforço”, acrescentou.

No dia seguinte, sexta-feira, refere a agência Lusa, Donald Trump afirmou que se tinha expressado “de forma sarcástica”, terminando a conferência de imprensa desse dia ao fim de 20 minutos, sem direito a perguntas dos jornalistas.

A comunicação da Casa Branca acrescentou que o presidente tinha sido mal interpretado.

Entretanto, este domingo, 26 de abril, Donald Trump voltou a acusar os media, dando a entender que iria acabar com as conferências de imprensa diárias de atualização dos dados relacionados com a covid-19.

“Qual é o objetivo de ter conferências de imprensa na Casa Branca quando a comunicação social não faz senão questões hostis e depois não relata a verdade e os factos com precisão”, escreveu na sua conta do Twitter, acrescentando que “o povo americano não tem senão falsas notícias". "Assim não vale o tempo nem o esforço”, concluiu.





