Nova Iorque prestes a legalizar uso recreativo de marijuana. Negócio de milhões

Ana Patrícia CARDOSO Desta vez, parece ser para avançar. Após anos a tentar passar um projeto-lei que legalizasse o uso recreativo de marijuana, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, está mais próximo do que nunca deste objetivo.

Na quinta-feira, os legisladores de Nova Iorque chegaram a acordo para legalizar o uso recreativo da marijuana, e o projeto-lei deverá ser aprovado na próximo semana.

A lei "The Cannabis Law" criaria um novo "Office of Cannabis Management" (OCM) controlado por um Conselho de Controlo da Cannabis, de acordo com um memorando legislativo interno obtido pela CNN. A proposta permite que os nova-iorquinos com mais de 21 anos cultivem as próprias plantas em casa, e um imposto de 13% seria aplicado às vendas. Requisitos de qualidade e regulamentação da embalagem, rotulagem e publicidade também estão previstos na lei.



A OCM teriam a tarefa de se concentrar na equidade social, incluindo uma meta de conceder 50% das licenças a "candidatos a equidade social", como aqueles de comunidades afetadas pela proibição da marijuana e empresas pertencentes a minorias e mulheres, de acordo com o memorando.



Em 2019, Nova Iorque já tinha descriminalizado o uso e posse de pequenas quantidades de cannabis, mas não conseguiu avançar com o projeto de legalização devido à falta de consenso, apesar de os democratas controlarem ambas as câmaras.

Segundo o governador, uma vez em vigor, a legalização geraria cerca de 300 milhões de dólares (243 milhões de euros) por ano em receitas fiscais e ofereceria oportunidades de negócio às minorias, que têm sido especialmente afetadas pela perseguição devido a esta substância.

"Legalizar e regular o mercado de canábis para adultos não só oferece a oportunidade de gerar receitas muito necessárias, como também nos permite apoiar diretamente os indivíduos e comunidades que têm sido mais prejudicados por décadas de proibição", disse Cuomo, num comunicado.

Cuomo insistiu que a legalização deveria ter tido lugar há anos e lamentou que "demasiadas pessoas tenham sido presas" por posse de canábis, especialmente os negros e latinos.

Se a lei for aprovada, Nova Iorque seguirá os passos da vizinha Nova Jersey, que em dezembro legalizou o uso recreativo da marijuana, após os eleitores terem dado o seu apoio à medida.

Com agências.

